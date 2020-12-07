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美緊盯中國量子科技 因它能讓隱形戰機廢武功

國情動向 18:37 2020/12/07

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美緊盯中國量子科技 因它能讓隱形戰機廢武功

中國科學院研製的量子電腦原型機「九章」，跑贏同屬量子電腦原型機的Google的53 qubit，令各方再度視中國量子科技的發展；有美媒曾提出，中國倘研發出成熟的量子雷達，將抵銷美軍最先進潛艇的隱藏能力；而年前珠海航展上，中國企業亦曾展示一種量子雷達的概念，倘能轉化為成熟產品，將能捕獲隱形戰機。

環球時報引述美國《國家利益》網站文章指出，聲學探測仍是目前追蹤潛艇的主要方法，美軍艦船和潛艇上普遍設有主動、被動聲納；而P-8海神或日本P-1等海上巡邏機投放的聲吶浮標，都是捕捉敵軍潛艇的主要功具。

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但美媒指出，現時有越來越多證據反映，量子力學可能顛覆戰爭模式，特別是由於量子糾纏的概念，能在很長距離監測到彼此的行為。

量子雷達能力遠超傳統聲納技術

報道指，中國似乎已經在量子雷達方面取得了早期的領先，不過這項技術要多久才能發展成為一個實用化的系統、應用於軍事用途，還有待觀察。

環球時報又指，一家中國期刊年前曾宣布，中國科研人員開發出了低溫液氮冷卻超導量子干涉裝置，它可以緩解噪音問題，也可以探測到6000米外的潛艇、而傳統的技術只可探知幾百米。

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另一方面，中國電科集團14所去年在珠海航展中，展示了一系列新概念雷達。其中量子雷達、微波光子雷達，以及太赫茲雷達等備受外界矚目的產品都以實物展出。環球時報指，它們以實物形式對外展出，在全球尚屬首次。

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報道指，該集團14所研製的量子雷達樣機，已證實「單光子探測技術」能應用在雷達探測領域，令探測能力大大增加，這對偵測極微弱的信號，例如隱形戰機所發出的訊號特別有效。

潛艦難隱身 隱形戰機亦可現形

專家稱，中國電科14所已完成量子雷達原理樣機研製，突破同類雷達的探測極限，實現全球的首次遠端探測。

軍事評論員宋忠平當天對媒體說，技術能監測高速飛行物，可能包括彈道導彈，或是低空衛星；如果中國能充分發展量子雷達，那將在監測範圍，成像與抗干擾等3個關鍵方面發揮強大的功效。

而南京電子技術研究所此前發布量子雷達的資料顯示，中國產製的單光子量子雷達最大檢測距離達百公里，超過原先的驗收指標。研製團隊完成遠程探測外場驗收試驗後，採多種抑制技術，讓量子雷達能在白天運作，且能跟踪慢速運動目標，在青島市完成日間海面環境下的遠距離探測試驗。

中國量子電腦原型機「九章」面世 比Google量子電腦快100億倍（有片）

習近平指中國量子科技發展有短板 要加強戰略謀劃和系統布局

中美量子科技競速  搶下「先手棋」

責任編輯：鄧國強

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