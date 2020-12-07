【數字人民幣】深圳試點後蘇州也開展 派2000萬紅包促消費

深圳早前展開全國首試數位人民幣，在羅湖區派發1000萬元（人民幣，下同）紅包。正值內地購物旺季「雙十二」，江蘇蘇州也公開試行數位人民幣，並送出2,000萬元數位紅包。官方強調，這是常規性測試，並非代表數位人民幣正式落地。

此次為常規性測試 並非代表數位人民幣正式落地

據蘇州市官方發布的消息，紅包將透過抽籤方式發放，非先到先得，無需爭搶。參與者需滿足以下條件之一：近三年（按月）在蘇州大市範圍內有一筆（或以上）正常社保繳費記錄；戶籍或暫住地在蘇州大市範圍內。

此外，蘇州市民必須使用活動專屬的APP登記抽籤，並在指定的6家銀行開立數位人民幣帳戶；官方預計抽出10萬個得主，每個紅包200元，可在活動指定商店和線上電商進行消費。

值得一提的是，和深圳相比，蘇州試點紅包的開立銀行在工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行的基礎上，還增加了交通銀行、郵儲銀行兩間國有大行。

而且，蘇州發放的數位人民幣紅包數量與金額，是之前深圳發放數量的2倍。紅包的使用期限也拉長至15天。

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內媒引述蘇州市政府副秘書長陳春明指出，這次雙12的活動為蘇州首度面向公眾展開數位人民幣測試，在活動期間，蘇州市可使用數位人民幣消費的商店近萬家。在此之前蘇州已經先在智慧停車、交通補貼發放、繳稅等領域，進行過小範圍測試。

不過根據蘇州官方公告，這次數位人民幣消費活動，只是研發過程中的一次常規性測試，並不代表數位人民幣正式落地。

人行從今年4月開始推動數位人民幣的發展，包括深圳、蘇州、河北雄安新區以及成都先後成為試點地區。

責任編輯：尹航

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