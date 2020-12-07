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【職場血淚】KTV業績差罰員工跪爬  詎料員工這樣回應（有片）

國情動向 22:54 2020/12/07

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KTV業績差罰員工跪爬  詎料員工這樣回應

吉林省遼源市一間卡拉OK因為業績不達標，上周三（2日）懲罰員工，要求10多名員工在店長帶領下沿着牆邊跪地爬行，期間高喊口號「兄弟同心，其利斷金」。儘管此舉引發爭議，但有被罰的員工接受媒體訪問時，稱自己不覺得人格受侮辱，還說「不然就不會爬了」。

根據內地媒體公開的影片，大約10多名身穿黑色襯衫員工集體在大堂沿着牆邊低頭跪地爬行，仿佛一條「人形蜈蚣」，並高喊「兄弟同心，其利斷金」。

「不覺得侮辱人格，不然就不會爬了」

內媒記者上周五（4日）找到當中員工求證，對方表示，有關片段是內部員工拍攝的，因為「那個位置應該沒有顧客看到」；公司是首次用這種方式懲罰員工，當時店內無顧客。有員工稱：

業績和目標是上個月初定好的，領導帶頭爬的，最前面是店長，之後是三個經理。被罰員工比較接受，不覺得侮辱人格，不然就不會爬了。

網民稱如此懲罰實在不尊重職工，「侮辱式的企業文化實在太可怕了，都不把自己的員工當人對待」、「挺丟人」，「不好好想怎麼提高服務，總想五花八門的懲罰方式」。

翻查資料，內地不時傳出員工因業績未達標而被罰。2019年8月，貴州苗族自治州獨山縣一間建材公司罰業績未達標，罰員工生吃泥鰍和飲雞血；今年6月，貴州畢節一間裝修公司罰員工吃蚯蚓和吞活泥鰍；9月也有湖南長沙的商貿公司，罰5名男員工在大街上裸跑。

責任編輯：鄧國強

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