原國統局官員指明年中國經濟「補窟窿」 料增7%至8%

中國經濟明年增速料進一步提升。國家統計局原副局長許憲春表示，明年將補上今年疫情導致的窟窿，全年增速可達7%至8%，但這種較快增長並非常態，認為中國目前潛在增長率在6%左右，預計明年三、四季度，經濟將開始回歸正常。

指明年政策逐漸走向穩定、精準

現任清華大學中國經濟社會數據研究中心主任的許憲春接受路透社專訪時指出，由於中國經濟體量已很大，增速回落在所難免；但另一方面，新經濟的高速發展減緩了整體經濟增速的降幅，建議應將在新經濟中發揮重要作用的數據資產納入統計範圍。

他指出，由於今年基數低，估計明年第一季經濟增速會達到10%左右，第二季可能為8%左右，第三、四季度約6%，全年在7%至8%。整體而言，新冠疫苗可能投入使用、中國加入《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)等，都是對明年經濟的利好。

許憲春又稱，明年政策可能會逐漸走向穩定、走向精準。穩定意味疫情過去，刺激力度可能會減少，過度刺激會有風險，要在增長和安全間考量；同時導向會更加精準，對小微企業、民營企業、新經濟新動能等領域等會更精準。

貨幣政策方面，許憲春認為，明年將正常化，疫情期間超常規貨幣工具將逐步退出，穩健的貨幣政策將更加靈活，精準導向。

中長期經濟下滑難以避免

不過，從中長期來看，中國經濟增速下台階恐怕難以避免。許憲春表示，2007年中國經濟增長達到峰值14.2%，2015年之後降到7%及以下，去年則為6.1%，從14.2%到6.1%，回落了8.1個百分點，平均每年增速回落0.7個百分點。

他解釋，中國經濟增速回落的原因，一是中國經濟體量較大，二是支撐經濟增長的要素在變化，如勞動要素，中國勞動年齡的人口2012年就已減少，而自然資源要素對外依賴程度變高，此外中國技術水平和發達國家的差距在縮小，現階段更多要靠自己創新。

他認為，中國目前潛在增長率在6%左右，將來增速還可能回落，未來5至10年，經濟增速大概在5.5%左右。

許憲春又表示，中國有龐大的市場，內循環為主是必然的走勢，國際環境錯綜複雜，過度依賴也不合適。過去中國主要靠市場、低價勞動力，將來除了靠龐大的市場，更多要依靠技術進步和創新，要解決「卡脖子」問題，如基礎理論、基礎原材料、基礎軟件，以及關鍵設備和零部件。

責任編輯：蒯宇澄

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