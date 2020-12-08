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【中美角力】拜登時代將臨 王毅向美企承諾：中方將堅守首階段貿協

國情動向 13:21 2020/12/08

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美國總統將換屆，拜登預定下月入主白宮，中美關係走向備受關注。路透報道，美中貿易全國委員會主席艾倫（Craig Allen）表示，中國國務委員兼外長王毅周日（6日）在視像會議向美企高管保證，中國仍將堅守與美國的第一階段貿易協議。

艾倫稱，王毅明確重申承諾，表示中國會全力以赴，履行承諾。

據彼得森國際經濟研究所，截至10月，中國按第一階段貿易協議購買的美國商品，金額為755億美元，按年度比例計算，是規定水平的一半。

「他們落後了，但這是一項兩年期協議」，艾倫表示，在改變中國阻礙公平競爭環境的政策方面，這是一個成功的協議，而這還沒有完成、沒有結束，是第二階段的工作。他指出，該委員會對中方在落實政策變化方面取得的進展，感到滿意。該組織代表在華經營的240間企業。

【拜登中國】王毅向拜登拋中美重啟對話條件：三尊重

【拜登中國】環時論壇專家說  這4個時間中美最易「炒車」

此外，該委員會的成員敦促王毅，考慮有關美企的平等待遇、簽證及知識產權等，希望中國政府予以解決的其它關切問題。

王毅指出，中國國務院副總理劉鶴將牽頭第二階段談判。而艾倫希望，中美在拜登在1月20日就職後，開始第二階段協議的磋商。

據中國外交部網站，王毅與美中貿易全國委員會董事會代表團視像會議稱，中美應開啟各層級對話，任何問題都可以拿到桌面上來談，既可就戰略性、全局性、長期性問題溝通，也可就一些具體問題磋商，尋求突破和解決，爭取談出成果、增進信任。中方的對話大門隨時敞開，雙方可以梳理形成對話、合作、管控分歧三份清單。

【拜登中國】美財長換女鴿子耶倫  中美貿易戰或3轉軌

【中美角力】紐約時報：拜登說不會立即取消對華加徵關稅

責任編輯：林佩怡

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