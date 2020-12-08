【中美角力】美向台售近22億美元戰地通訊系統　今年第6度軍售

▲ 美向台售近22億美元戰地通訊系統 今年第6度軍售

美國防部宣佈，對台出售2.8億美元（約21.7億港元）戰地訊息通訊系統（FICS），是美國總統特朗普第6次對台軍售，共涉58.6億美元（454.2億港元），也是他上任以來第11次對台軍售案。台灣的國防部指出，美持續依《台灣關係法》及「六項保證」向台方出售所需之防禦武器，可強化資訊通訊及建立防衞戰力，對美方軍售決定表示感謝。

美國防安全合作署（DSCA）發佈的新聞稿指出，這次軍售案主要是出售戰地訊息通訊系統，包括154個通訊節點、24個通訊繼電器、8套網管系統與其相關設備、系統技術支援、人員培訓與後勤支援等，這項軍售已經知會美國國會。這項軍售案亦是自上月3日美國總統大選當天，美國國防部批准向台灣出售4架MQ-9B海上衞士無人機後，再次對台軍售。

美國國防安全合作署在新聞稿中重申，這項軍售是基於《台灣關係法》，將使台灣軍隊持續現代化並保持可靠的防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益，這項軍售計劃有助於強化台灣安全，並有助於維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。

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台灣的國防部日前透露，台灣明年還有2項對美軍購案。台灣的國防部副部長張哲平昨在立法院備詢時，雖未透露確切項目，但他表示，金額約8億美元（62億港元）。

台灣的外交部發言人歐江安表示，台方已正式接到美國政府通知有關軍售，並形容這是充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視 ，並已逐步落實對台軍售常態化機制，使台灣能即時獲取防衛所需裝備，有效提升嚇阻能力。

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責任編輯：游昊雲

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