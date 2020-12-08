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【制裁名單】特朗普制裁留一手  美不敢全面觸怒中國  

國情動向 13:21 2020/12/08

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【制裁名單】特朗普制裁留一手  美不敢全面觸怒中國  

美國總統特朗普任期餘40多天之際，特朗普政府當地時間周一（7日）宣佈，因應香港議題制裁14名全國人大常委會副委員長。值得注意是，今次是一口氣制裁多達14個副國級領導人、即國家行政級別第二高的公職人員。美方是否希望把中美關係推向更緊張，引起外界關注。

美國財政部公布的最新名單上，14名被制裁的全國人大副委員長，包括蔡達峰、曹建明、陳竺、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、艾力更·依明巴海、吉炳軒、沈躍躍、萬鄂湘、王晨、王東明、武維華、張春賢。

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這批副委員長中，大都曾任地方或中央官員，退休後轉到人大系統任高層。值得一提是，全國大人副委員長雖然類近國家議會副議長、不是行政官員，但有行政級別，屬副國級領導人，即為第二高，僅次於政治局常委（包括中共總書記、國務院總理、全國人大委員長、全國政協主席等）。

止於全國人大系統副國級人員  沒動更高層 

美國近年也曾制裁過副國級領導，例如身兼政治局委員的新疆黨委書記陳全國，但今次卻一口氣制裁14名被視為國家領導人的副國級人員，做法非常罕見。

不過，當外界關注特朗普政府是否有意把中美關係推向更緊張時，有一件事必須了解的：今次香港事件涉及全國人大系統，但制裁令止於副委員長（副國級），暫沒有波及身兼中共政治局常委（正國級）的全國人大委員長、乃至其他正國級的涉港官員。

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BBC中文網引述中國問題觀察家、新聞信「Sinocism」創辦人利明璋（Bill Bishop）在推特上表示，這顯示美方並不打算讓事態過度升溫。

中國外交部發言人華春瑩在7日稍早前的記者會上重申，中方一直堅決反對並強烈譴責美方借香港問題干涉中國內政，對中方人員進行「所謂制裁」。她指責，美方持「雙重標凖」，並稱公職人員宣誓效忠國家制度是國際慣例，美國國會議員也必須效忠美國憲法。

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【知識庫：美方制裁有何效果？】

美國的制裁意味著，被制裁人及其直系親屬亦被禁止入境美國。被制裁人直接或間接在美國持有的房產和權益，都會被凍結封鎖，並需要上報至財政部的海外資產控制辦公室。

除非得到特別批准，被制裁人與美國人或在美國境內的交易，都會遭到禁止，即無法買賣任何涉美基金、貨品與服務。包括銀行在內的商業及金融機構無法與其進行重大商業往來。

分析人士指出，美方制裁具有象徵性意義，但實際打擊效果有限。

在美方制裁名單上的新疆黨委書記陳全國此前受訪時表示，「根本沒有興趣去美國，在美國也沒有一分一厘的資產」。

【美國制裁】美宣布制裁14名全國人大副委員長

【中美角力】中方制裁4名美國人 稱涉港問題上表現惡劣

責任編輯：鄧國強

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