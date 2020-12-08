拜登爆冷選黑人當防長 放棄「全殲中國海軍」女官

▲ 拜登爆冷選黑人退役將領奧斯汀Lloyd Austin當防長 放棄「全殲中國海軍」女官弗盧努瓦Michèle Flournoy

為了種族政治正確，中美地緣博弈也要讓路？美國候任總統拜登據報決定，爆冷選用黑人退役將領奧斯汀（Lloyd Austin），出任美國新政府國防部長。若拜登起用奧斯汀消息屬實，意味原美國國防部副部長弗盧努瓦（Michèle Flournoy）大熱倒灶。弗盧努瓦成為美國首名女防長機會原本高唱入雲，她對中國主張相對更為強硬，曾暗示美軍應尋求全殲中國海軍，甚至連中國商船也悉數擊沉的能力。

時政網站Politico、美國有線電視新聞網（CNN）等傳媒引述消息人士報道，拜登已經拍板，起用奧斯汀擔任國防部長。奧斯汀現年67歲，是美國陸軍退役四星上將，曾任美軍中央司令部司令，主管中亞與中東一帶區域。奧斯汀提名如獲通過，他會成為美國首名黑人防長。

外界視奧斯汀為防長冷門人選，而大熱門原本是59歲國防部前資深女性官員弗盧努瓦。弗盧努瓦2009至2012年間在奧巴馬政府下出任主管政策副國防部長；希拉莉（Hillary Clinton）2016年競選總統時，弗盧努瓦亦被視為潛在防長熱門人選。

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弗盧努瓦雖為文人，但對實力相當重視。今日中美關係緊張，外界原本相信她獲拜登起用入主五角大樓已無懸念。

弗盧努瓦今年6月在《外交》雜誌（Foreign Affairs）撰文，指中國軍力增長正削弱美國威懾力，美國決策者需要更有「創意」去思考如何改變北京的盤算。她甚至舉例寫道：

「例如，如果美軍有能力，去可信地威脅在72小時內，擊沉中國在南海的所有軍事艦船、潛艇以及商船，中國領導人在封鎖或進攻台灣等行動之前就可能會三思而行，他們會需要考慮是否值得將整支艦隊置於風險之中。」

（For example, if the U.S. military had the capability to credibly threaten to sink all of China's military vessels, submarines, and merchant ships in the South China Sea within 72 hours, Chinese leaders might think twice before, say, launching a blockade or invasion of Taiwan; they would have to wonder whether it was worth putting their entire fleet at risk.）

弗盧努瓦：美國應求72小時擊沉整支中國海軍能力

但據悉，拜登面臨民主黨內壓力，需要至少起用一名黑人擔任四大部長（國務卿、財政部長、國防部長、司法部長）崗位，而奧斯汀受到民主黨眾議院黑人當團（Congressional Black Caucus）多數成員支持。

相比弗盧努瓦，奧斯汀對中美角力議題表述不多，態度亦應該相對溫和。據Military.com報道，奧斯汀2018年曾公開表示美軍需要加強與盟友合作，認為這是保持美軍實力的必要元素。這理念可以說與拜登團隊的大戰略相符。

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責任編輯：連兆鋒