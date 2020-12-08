【華為5G】芬蘭新法允禁用危及國安電訊網絡設備 未點名華為

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芬蘭議會周一（7日）通過一項法律，允許以國家安全為由，禁用電訊網絡設備，但未有點名中國華為。
路透報道，芬蘭議會通過法律，允許有關部門在「有嚴重理由懷疑使用電訊網絡設備，會危及國家安全或國防」的情況下，禁止使用這類設備。而規定僅適用於網絡的關鍵部分。
芬蘭沒有根據原產國禁止任何供應商，也沒有提到中國的華為或中興通訊的名字。
這與鄰國瑞典不同。瑞典電訊監管機構10月決定，禁止中國企業參與5G頻譜拍賣。針對禁令，華為向法庭申請一項臨時禁制令獲得批准，瑞典電訊監管機構提出的上訴正在審理中。一位華為高管表示，該公司願意滿足瑞典政府可能對5G網絡設備提出的任何要求，並採取其他措施緩解擔憂。
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華為發言人表示，「很不幸，國際網絡安全問題的討論僅僅集中在中國供應商，而我們知道所有製造商的設備可能都找得出弱點」。但其稱，芬蘭法律採取更為務實的做法，側重於設備而非供應商。
美國一直拉攏盟友封殺華為，稱華為5G技術可能會被中國政府用作後門監控。華為否認指控。歐盟在1月向27個成員國發布建議「工具箱」，稱各國可在電訊網絡核心部分，「限制或排除」華為等所謂高風險5G供應商。
政府下令移除任何設備 將補償
芬蘭的法律條款具有可追溯性，意味對其對新法頒布前使用的網絡設備也有效。若政府下令移除任何設備，將會給予補償。
目前芬蘭的主要設備供應商是總部位於該國的諾基亞（Nokia），以及和瑞典的愛立信（Ericsson），電訊商Elisa和DNA Oyj開始在國內推出5G網絡時，也採用華為提供的部件。
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責任編輯：林佩怡
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