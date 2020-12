▲ 【新冠肺炎】中美經濟差距因疫縮小 「傻瓜才看淡中國經濟」

新冠肺炎疫情重挫全球經濟,惟獨中國經濟站穩。英國《泰晤士報》網站發表文章稱,新冠疫情令中美GDP差距進一步縮小,目前只有傻的才不看好中國經濟。

這篇題為The year of coronavirus has helped China close the gap on America(新冠之年拉近中美距離)的文章,由該報編輯Philip Aldrick撰寫。

Philip Aldrick在文中表示,大約11個月前,所有關於中國的議論,都是關於所謂「經濟放緩」的。但如今,中國正在走出新冠疫情的陰影。今年1月,國際貨幣基金組織(IMF)曾預測中國經濟將在2020至2021年度增長12.1%。日前,經濟合作與發展組織預測,中國經濟同一年度增速爲9.9%。

相比之下,IMF對英國經濟的預期從增長2.9%下調到了收縮7.5%;而遭受打擊小於大多數發達國家的美國經濟,到明年底將收縮0.6%,而不是增長3.7%。

中國經濟年度增速預計爲9.9%至12.1%左右

文章指,作爲世界第二大經濟體的中國已經把英國甩得更遠,同時縮小了與美國的差距。「從這個意義上講這是中國之年」。

Philip Aldrick稱,中國沒有虛度2020年,上個月,中國簽署了《區域全面經濟夥伴關系協定(RCEP)》。這是一個由15個主要亞太國家組成的貿易集團,其中包括日本和韓國。這是有史以來建立的規模最大的自貿集團,約佔全球GDP的30%。

文章援引英國薩塞克斯大學貿易政策觀察組織負責人艾倫·溫特斯說,「這將對中國的增長有所助益,也對中國的影響力有所助益」。

溫特斯說,中國利用美國退出多邊主義的機會簽署了RCEP,這成爲中國通過軟實力建立勢力範圍以對抗美國的又一塊墊腳石。

「只有傻瓜才會不看好中國。在本世紀之初,美國的GDP大約是中國的8倍多;如今,美國只是中國的1.5倍,新冠疫情之年幫助縮小了這一差距」,文章說。

中國供應鏈展韌性 依靠服務業國家卻顯脆弱

對中國表現更好的解釋很簡單明了。新冠病毒的特性使基於服務的經濟體更顯得脆弱,尤其是那些依賴與消費者密切互動的西方經濟體。危機之初,人們的擔憂在於供應鏈。事實證明,供應鏈是有韌性的。受到沉重打擊的是商業街上的零售、觀光、娛樂和藝術行業。

文章形容,正如英國本周公布的貿易數據所顯示的,新冠病毒使中國充分發揮作爲製造和出口大國的優勢。英國進口的中國商品首次超過從其他國家進口的商品;由於居家避疫,人們買東西的花銷更大,這也是零售業保持韌性的原因,世界範圍內也是如此,中國的工廠業務繁忙。

