  • 21°C
香港時間 : 20201208日 (二) 13:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】中美經濟差距因疫縮小  「傻瓜才看淡中國經濟」

經濟脈搏 13:22 2020/12/08

分享：

【新冠肺炎】中美經濟差距因疫縮小  「傻瓜才看淡中國經濟」

新冠肺炎疫情重挫全球經濟，惟獨中國經濟站穩。英國《泰晤士報》網站發表文章稱，新冠疫情令中美GDP差距進一步縮小，目前只有傻的才不看好中國經濟。

這篇題為The year of coronavirus has helped China close the gap on America（新冠之年拉近中美距離）的文章，由該報編輯Philip Aldrick撰寫。

【拜登中國】王毅向拜登拋中美重啟對話條件：三尊重

【拜登中國】環時論壇專家說  這4個時間中美最易「炒車」

Philip Aldrick在文中表示，大約11個月前，所有關於中國的議論，都是關於所謂「經濟放緩」的。但如今，中國正在走出新冠疫情的陰影。今年1月，國際貨幣基金組織（IMF）曾預測中國經濟將在2020至2021年度增長12.1%。日前，經濟合作與發展組織預測，中國經濟同一年度增速爲9.9%。

相比之下，IMF對英國經濟的預期從增長2.9%下調到了收縮7.5%；而遭受打擊小於大多數發達國家的美國經濟，到明年底將收縮0.6%，而不是增長3.7%。

中國經濟年度增速預計爲9.9%至12.1%左右

文章指，作爲世界第二大經濟體的中國已經把英國甩得更遠，同時縮小了與美國的差距。「從這個意義上講這是中國之年」。

Philip Aldrick稱，中國沒有虛度2020年，上個月，中國簽署了《區域全面經濟夥伴關系協定（RCEP）》。這是一個由15個主要亞太國家組成的貿易集團，其中包括日本和韓國。這是有史以來建立的規模最大的自貿集團，約佔全球GDP的30%。

【中美角力】富時羅素從產品刪8中企  華春瑩曾這回應軍企門  

【中美角力】崔天凱喊話拜登？ 開闢新路免墮修昔底德陷阱

文章援引英國薩塞克斯大學貿易政策觀察組織負責人艾倫·溫特斯說，「這將對中國的增長有所助益，也對中國的影響力有所助益」。

溫特斯說，中國利用美國退出多邊主義的機會簽署了RCEP，這成爲中國通過軟實力建立勢力範圍以對抗美國的又一塊墊腳石。

「只有傻瓜才會不看好中國。在本世紀之初，美國的GDP大約是中國的8倍多；如今，美國只是中國的1.5倍，新冠疫情之年幫助縮小了這一差距」，文章說。

中國供應鏈展韌性  依靠服務業國家卻顯脆弱

對中國表現更好的解釋很簡單明了。新冠病毒的特性使基於服務的經濟體更顯得脆弱，尤其是那些依賴與消費者密切互動的西方經濟體。危機之初，人們的擔憂在於供應鏈。事實證明，供應鏈是有韌性的。受到沉重打擊的是商業街上的零售、觀光、娛樂和藝術行業。

文章形容，正如英國本周公布的貿易數據所顯示的，新冠病毒使中國充分發揮作爲製造和出口大國的優勢。英國進口的中國商品首次超過從其他國家進口的商品；由於居家避疫，人們買東西的花銷更大，這也是零售業保持韌性的原因，世界範圍內也是如此，中國的工廠業務繁忙。

【中美角力】華爾街是中國老友 幕僚提醒拜登勿被「綁架」

【中美】華春瑩籲美國勿把所有人當間諜：為何如此不自信？

【中美角力】拜登顧問：中國加入RCEP 給美敲響真正警鐘

【中美角力】美國戰略崩壞 日媒：亞洲未必歡迎拜登

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁
 

相關文章

【中美角力】庫德洛：特朗普無計劃對中國貨加徵新關稅
今日
【中美角力】庫德洛：特朗普無計劃對中國貨加徵新關稅
【中美角力】美向台售近22億美元戰地通訊系統　今年第6度軍售
今日
【中美角力】美向台售近22億美元戰地通訊系統　今年第6度軍售
【中美角力】拜登時代將臨 王毅向美企承諾：中方將堅守首階段貿協
今日
【中美角力】拜登時代將臨 王毅向美企承諾：中方將堅守首階段貿協
【拜登中國】王毅向拜登拋中美重啟對話條件：三尊重
今日
【拜登中國】王毅向拜登拋中美重啟對話條件：三尊重
【拜登中國】環時論壇專家說 這4個時間中美最易「炒車」
今日
【拜登中國】環時論壇專家說 這4個時間中美最易「炒車」
財政政策 政治 地緣政治 傳染病 疫情 經濟 商品 貿易 零售 行業

下一篇文章

【量子電腦】九章長短跑都勁 3方面完勝美國技術（組圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【量子電腦】跑贏Google九章厲害團隊曝光：一群90後最小23歲
【量子電腦】跑贏Google九章厲害團隊曝光：一群90後最小23歲
【數字人民幣】深圳試點後蘇州也開展 派2000萬紅包促消費
【數字人民幣】深圳試點後蘇州也開展 派2000萬紅包促消費
【芯片產業】全國首條ArF光刻膠生產線投產 勢破美日壟斷
【芯片產業】全國首條ArF光刻膠生產線投產 勢破美日壟斷
【芯片產業】中國再遇「芯痛」 福士中國廠因缺芯片臨減產（組圖）
【芯片產業】中國再遇「芯痛」 福士中國廠因缺芯片臨減產（組圖）
【量子電腦】九章長短跑都勁 3方面完勝美國技術（組圖）
【量子電腦】九章長短跑都勁 3方面完勝美國技術（組圖）
【中美角力】富時羅素從產品刪8中企 華春瑩曾這回應軍企門
【中美角力】富時羅素從產品刪8中企 華春瑩曾這回應軍企門