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【中澳關係】中國擴大對澳洲牛肉禁令 下個目標將是它？

國情動向 13:22 2020/12/08

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中國再禁止一間澳洲企業的牛肉進口

中澳關係持續惡化之際，中國海關總署今日（8日）宣布再暫停澳洲牛肉企業Meramist Pty Ltd的產品進口，但未解釋原因。中國自今年5月起對澳洲牛肉採取行動，以標示錯誤、違反檢疫要求、含有禁藥氯黴素等理由，先後禁止5間企業的產品進口，而Meramist Pty Ltd則是第6間。

海關總署數據顯示，今年頭11月，兩國進出口總值為1,531.49億美元，按年下滑0.9%；中國自澳洲進口總值1,053億美元，下滑4.9%。去年，中國自澳洲進口總值1,214.32億美元，澳洲對中國享有逾732億美元的貿易順差。媒體預料，在中國持續減購澳洲商品下，兩國今年貿易增長恐由正轉負。

小麥將是下個目標？

澳洲農業資源經濟局（ABARES）周日（6日）警告，中國可能對澳洲小麥出口實施貿易限制，類似於對大麥和其他商品的限制。盡管中國並非澳洲小麥的主要市場，去年約佔澳洲小麥市場的10％，但高昂的國內穀物價格，可能會使中國的今明兩年進口量達到25年來最高水平。

不過，由於澳洲與中國關係緊張，中國對澳洲小麥出手的可能性很高，此舉恐加深市場對澳洲小麥在貿易戰惡化中陷入困境的預期。澳洲農業出口總值或在下年度下降7%，至447億澳元，料創5年以來最低。

澳洲小麥出口企業Brett Donoghue日前宣布退出中國市場，其聲明指中國市場雖然廣大，但考慮到近來北京對澳洲大麥與其他農產品的動作，公司不敢考慮拓展中國市場。路透社報道，中國購買的小麥僅佔澳洲出口的10%，退出中國市場對澳洲來說可謂不痛不癢。截至今年9月，中國已購買逾5億澳幣的小麥。

有中國買家向路透社表示，中國是小麥生產大國，但國內需求增長幅度高於產量，特別是國產的低筋小麥無法滿足市場需求。而澳洲低筋小麥，卻剛好適合製作糕點。盡管業界已向美國訂購小麥，但對方到明年首季才能交貨，讓澳洲小麥在中國國內佔據獨特地位，在此之前別無分號。

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責任編輯：陳建錫

外交 地緣政治 經濟 貿易戰 中國市場 商品 海關 貿易 中國海關總署 牛肉

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