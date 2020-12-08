▲ 新華社揭重慶兩次重大礦災原因：人為疏失

重慶近3個月來接連發生兩起嚴重煤礦死傷事故，造成39人遇難。内媒調查，兩起案件發生的背景類似，不熟悉環境、設備老舊，加上操作不當等一連串人為疏失，最終造成悲劇。

重慶市永川區吊水洞煤礦4日發生事故，導致24名工人被困礦井內，其中23人罹難；今年9月間，重慶市綦江區的松藻煤礦同樣發生事故，造成16人死亡。連續兩起重大事故引起中央重視，國務院於6日約談重慶市政府相關人員。

新華社報道，兩起案件背後的情形相似，事前已有不少徵兆，設備毀損並有礦工反映，但未獲企業與相關部門重視，因此最終造成憾事。報道指出，吊水洞煤礦的採礦許可在今年8月到期，安全許可證照於11月28日被註銷。礦區停產之後，相關的設備並未進一步維護、環境改變，加上礦井內的抽排水系統損壞，無法正常運作。

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報道引述當地礦工的說法指，當天進入礦區執行設備拆卸與回收任務的24人中，有19人是外聘的回收公司人員，無法確認是否有井下作業的經驗；另外5人是在礦區工作的工人，但也僅有1名抽水工生還。

兩事故凸顯企業風險控管有漏洞

報道指出，不熟悉井下作業以至於操作不當是造成意外的主因。該公司的人員在井下違規點火，迅速引燃瀰漫的石油氣，產生一氧化碳等大量有毒氣體和濃煙。氣體與煙霧瞬間瀰漫於井內，加上對於環境不熟悉，來不及逃生。

報道並引述參與搜救的重慶南桐礦山救護大隊大隊長唐永勝說法，礦區的部分設備損毀，反而成為救難時的阻礙。報道提到，今年9月間發生的松藻煤礦事故，同樣存在人為疏失。

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報道引述當地礦工表示，曾多次向企業反映礦區的傳輸帶老化、設備損壞等問題，但都沒有得到正面回應。最後因為傳輸帶老舊起火，點燃井內石油氣，造成一氧化碳與毒氣瀰漫，使16名礦工遇難，又引述煤礦專家說法指，兩起事故凸顯部分企業風險控管、安全監管有明顯漏洞，需強化監管、落實問責。

6日上午，國務院安全生產委員會辦公室對重慶市政府負責人進行安全生產約談，並指重慶這兩起事故的傷亡慘重，影響惡劣。安委會要求重慶全面深入展開煤礦安全生產大排查，持續深化專項整治3年行動。

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責任編輯：游昊雲

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