【TikTok】再一美國法官 暫緩美商務部對TikTok禁令

中國短片平台抖音的海外版TikTok，在美業務前途未卜之際，美國再有一名美國法官，周一（7日）晚間批准一項初步禁令，阻止美國商務部對TikTok施加限制。

在賓夕法尼亞州法官比特爾斯通（Wendy Beetlestone），10月底就TikTok平台創作者訴訟，阻止美國商務部原定11月12日對TikTok生效的限制措施後，時隔1個多月，華盛頓地區法官尼科爾斯（Carl Nichols）就TikTok母企字節跳動提起訴訟，周一頒布初步禁令，阻止商務部對TikTok實施限制。

尼科爾斯表示，美國政府該項禁令可能超越《國際緊急經濟權力法》規定的權限，認為這一行動主觀武斷且變化不定。

此前，美國商務部下令，11月12日起美國公司不得與TikTok有業務往來，包括提供數據託管和內容傳輸服務。一旦實施，將令TikTok基本上無法在美國運行。

另外，對於美國商務部禁止新用戶從應用商店下載TikTok的命令，尼科爾斯已於於9月27日阻止該項命令。

TikTok一名發言人在聲明中稱：「我們很欣慰法院認可我們的意見，並針對有關上述行政令的所有禁令發出了初步禁制令。」

美國總統特朗普8月簽署行政命令，要求中國字節跳動剝離TikTok美國業務，否則關停TikTok。有關交易期限一再廷長至上周五（4日），路透早前引述消息稱，特朗普政府決定不延長出售最後期限，但有關TikTok的磋商仍將繼續進行。有關方面未有回應。

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責任編輯：林佩怡

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