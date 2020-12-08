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嫦娥五號土已挖完 為何還等月中才回來？

社會熱點 13:25 2020/12/08

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嫦娥五號土已挖完 為何還等月中才回來？

中國探月工程嫦娥五號已經完成從月球採集岩石樣本，正在環繞月球軌道飛行，進入「環月等待」任務階段，擇機返回地球。但是儘管嫦娥五號已待命數天，「五姑娘」帶着月岩歸心似箭，但當局計劃要到12月中才安排嫦娥五號從月球返航，環月等待全程預料歷時6至10天，究竟在等甚麼？

嫦娥五號從發射到返回，整個任務分為11個階段，現已完成8個，正處於第9個階段「環月等待」之中。

1 發射入軌
發射升空進入地球軌道		 11月24日
2 地月轉移
脫離地球軌道奔月		 11月24至28日
3 近月制動
「煞車」減速進入月球軌道		 11月28至29日
4 環月飛行
分離成兩大組合體		 11月29至12月1日
5 着陸下降
着陸器、上升器組合體降落月面		 12月1日
6 月面工作
採集月岩樣本		 12月1至3日
7 月面上升
上升器帶着月岩從月面發射，進入月球軌道		 12月3日
8 交會對接與樣品轉移
上升器與軌道器、返回器組合體對接，將月岩轉至返回器後再次分離		 12月6日
9 環月等待
軌道器、返回器組合帶着月岩環月待命		 12月6日起
10 月地轉移
從月球啟程前往地球		  
11 再入回收
返回器與軌道器分離，帶着月岩再入地球大氣層降落地面		  

嫦娥五號21秒完成這高難度動作 踏回家路（有片）

嫦娥五號老遠去月球挖土 為何只拿2公斤

嫦娥五號發射至今已過兩周（14天），順利完成在月球上挖土上升器，與軌道器、返回器組合體周日（6日）已經成功在月球軌道對接，並將月岩樣本轉至返回器內。可是，嫦娥五號整過任務預定全長約23天，而從月球返回只需3至4天，為甚麼要在月球軌道留這麼長的時間才啟航回來？

其實，月球與地球的距離時常在變化，嫦娥五號是在等待月球與地球較為接近時才動身，省點力地回來。

月球環繞地球的軌道並非正圓形，而是橢圓形。儘管地月距離在太空中只算很短，平均僅38萬公里左右，但這距離變化的幅度，對人類航天器來說仍頗為龐大。月球軌道近地點約為36萬多公里，遠地點約為40.5萬公里，這4萬多公里之差相當於地球的圓周。

歷史性畫面 嫦娥五號月表國旗展示照片公布

嫦娥五號落月同日 美國「天眼」崩塌看不見了

航天器設計都受到嚴格重量約束：航天器更重，就要更多燃料方能推進，這又會增加更多重量。因此航天器往往都是精打細算，尋求以最節省燃料的辦法飛行，嫦娥五號現在就是等待合適時機到來。

中國航天科技集團五院周一（7日）發佈「給嫦娥的信」中寫道：

「知道你已經歸心似箭了，但月地入射窗口就像回家之路的大門，軌返組合體在那裏擺脫月球引力，進入月地轉移軌道。由於月地關係在不斷變化，受到推進劑攜帶量和返回四子王旗再入航程的約束，每個月月地入射的最佳窗口是唯一的，錯過後需要額外消耗大量的推進劑或者等待長達一個月的時間，下一個窗口才會出現。抓住這唯一的機會，按時準確入射是我們對你的期盼。」

嫦娥五號降落「風暴洋」 為何選擇月球這裏

嫦娥五號為何要剎車？「近月制動」是甚麼

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責任編輯：連兆鋒

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