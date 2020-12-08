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向美國買軍備猶如無底洞？ 台媒揭交易「潛規則」

國情動向 13:23 2020/12/08

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台灣向美國購買大批軍備，財政預算卻難以跟上

特朗普年內6次拍板對台出售軍備，涉款高達58.6億美元。台灣取得這些武器後能否拉近與大陸的軍力差距仍是未知數，而美國每次都大賺一筆。台媒報道，美國對台軍售有「潛規則」，美方只要報了價，就沒得談。台方預算無法跟上，只能先立案，再減量、減項採購，日後逐步補齊，一分錢也不能少。

報道舉例，台軍代號「鳳展項目」的F-16V戰機性能提升案，美方最初報價53億美元，台方因預算不足，先編37億美元，後追加及提高兩次預算，項目進度迄今仍落後。台軍首架F-16V試飛早在2015年完成，但美方翌年以軟件測試為由延期交付，導致全案交機進度修訂多次。由於台美軍售案中並沒有定立相關罰責，美國軍火商設計延誤1年多，不但不必罰款，還轉嫁給負責執行的台灣漢翔航空工業公司，要求漢翔加人加、加成本，追趕落後的進度。

報道又指，對台軍售案長期存在「潛規則」，台方為了順利立案，先減低採購金額和數量，其後再以各種理由增加預算，以達到美國的要求。民進黨當局對軍售有很深的依賴情結，認為美國賣武器給台當局，有所謂「高度的政治象徵意義」。民進黨當局執政，美國軍火商都等著做大買賣。

【中美角力】美向台售近22億美元戰地通訊系統　今年第6度軍售

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責任編輯：陳建錫

 

軍事 外交 地緣政治 政治 軍備 特朗普 航空 採購 台灣 美國

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