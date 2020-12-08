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【金融科技監管】郭樹清：關注新型「大而不能倒」風險

國情動向 18:55 2020/12/08

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中國銀保監主席郭樹清周二（8日）在新加坡金融科技節上表示，關注新型「大而不能倒」風險，提到少數科技公司在小額支付市場佔據主導地位，一些大型科技公司涉足各類金融和科技領域，必須關注風險複雜性和外溢性，及時精準拆彈，消除新的系統性風險隱患。

郭樹清演講時稱，面對金融科技持續快速發展，將堅持既鼓勵創新又守牢底線的積極審慎態度，切實解決好新問題新挑戰。

郭樹清

他提出，促進更公平的市場競爭，指金融科技行業具「贏者通吃」特徵，大型科技公司往往利用數據壟斷優勢，阻礙公平競爭，獲取超額收益。而傳統反壟斷立法聚焦壟斷協議、濫用市場、經營者集中等問題，金融科技行業產生許多新的現象和新的問題。

關注大公司 妨礙新機構進入

他稱，可能需要更多關注大公司是否妨礙新機構進入，是否以非正常的方式收集數據，是否拒絕開放應當公開的信息，是否存在誤導用戶和消費者的行為等。

同時，關注新型「大而不能倒」風險。郭樹清表示，少數科技公司在小額支付市場佔據主導地位，涉及廣大公眾利益，具備重要金融基礎設施特徵。一些大型科技公司涉足各類金融和科技領域，跨界混業經營。必須關注這些機構風險的複雜性和外溢性，及時精準拆彈，消除新的系統性風險隱患。

郭樹清又表示，中國金融科技應用整體上在法律規範和風險監管等方面，是「摸著石頭過河」，遇到過不少問題，也積累了一些經驗教訓。

批互聯網金融機 誘導過度消費

他提到，在推動互聯網金融機構審慎經營方面，一些互聯網金融機構通過各類消費場景，過度營銷貸款或類信用卡透支等金融產品，誘導過度消費。部分機構甚至給缺乏還款能力的學生過度放貸，出現違約後強制催收，引發一系列社會問題。「我們堅持對同類業務統一監管標準，堅決制止監管套利。」

此外，一些科技公司利用市場優勢，過度採集、使用企業和個人數據，甚至盜賣數據。這些行為沒有得到用戶充分授權，嚴重侵犯企業利益和個人隱私。監管部門正研究制定金融數據安全保護條例，構建更加有效的保護機制，防止數據洩露和濫用。

人行報告：適時發布白皮書 盡早推出金融科技創新監管工具

【金融監管】官媒連發文批互聯網金融亂象 重點一文看懂

責任編輯：林佩怡

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