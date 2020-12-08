  • 20°C
香港時間 : 20201208日 (二) 19:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【制裁名單】港澳辦：強烈譴責美國歇斯底里式政治霸凌

社會熱點 18:55 2020/12/08

分享：

港澳辦強烈譴責美國的霸凌行徑

美國就香港議題，將14名全國人大常委會副委員長列入制裁名單。國務院港澳事務辦公室今日（8日）發表聲明，批評美國所謂制裁完全違背國際法和國際關係基本準則，是歇斯底里式的政治霸凌行徑，中方表示強烈憤慨和譴責。聲明批評美國一些政客試圖搞亂香港、破壞「一國兩制」，以及遏制中國發展。

聲明表示，沒有任何國家會對危害本國國家安全的行為、活動視而不見，沒有任何國家會允許分裂國家、顛覆政權、勾結外部勢力的人擔任重要公職。美國自身早已建立起密不透風的維護國家安全法律體系，制定了關於議員宣誓效忠和資格喪失的嚴格法律規定，卻對中國全國人大常委會依照本國法律和國際通例完善「一國兩制」法律體系，維護國家安全和香港特別行政區憲制秩序的正當之舉肆意詆毀、粗暴干涉、野蠻打壓，完全是赤裸裸的雙重標準和強盜邏輯。

【制裁名單】特朗普制裁留一手  美不敢全面觸怒中國  

【中美角力】中方制裁4名美國人 稱涉港問題上表現惡劣

美方一而再、再而三地揮舞制裁大棒，就是企圖製造所謂「寒蟬效應」，阻撓香港國安法和全國人大常委會有關決定在香港的順利實施。這種舉動充分暴露了美國一些政客搞亂香港、破壞「一國兩制」實踐、遏制中國發展的政治目的。事實一再證明，美國國務卿蓬佩奧之流令人唾棄的伎倆完全徒勞，沒有任何作用。香港國安法的實施使香港社會重回安定，法治正義得到伸張。反中亂港分子被清除出立法會後，立法會的運作更加順暢高效，建設性作用得到更好發揮。

美方每搞一次所謂制裁，只會使中國人民維護國家安全的意志更加堅決，只會令香港各界人士更深刻地看清美式霸權主義的醜陋面目，而絲毫動搖不了中國政府堅定不移貫徹「一國兩制」方針的決心和信心，更無法阻擋中華民族偉大復興的歷史進程。

聲明最後強調，西方有一句諺語：「上帝欲使其滅亡，必先使其瘋狂」。若蓬佩奧之流肆意上演最後的癲狂，到頭來只會搬起石頭砸自己的腳，自食惡果。

【中美角力】特朗普臨走前謀制裁89間中企 趙立堅這樣回應

【中美角力】胡錫進：中國將制裁訪台美國高官及關聯企業

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

外交 政治 一國兩制 地緣政治 蓬佩奧 國際關係 國安法 人大常委 中國 中美關係

上一篇文章

【新冠疫情】內地昨增12宗確診 四川再現本土爆發

下一篇文章

嫦娥五號土已挖完 為何還等月中才回來？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

蛋殼公寓爆煲數十萬人恐無家可歸 變人性考驗（組圖，有片）
蛋殼公寓爆煲數十萬人恐無家可歸 變人性考驗（組圖，有片）
嫦娥五號土已挖完 為何還等月中才回來？
嫦娥五號土已挖完 為何還等月中才回來？
蛋殼公寓爆煲悲劇 廣州男生租客不堪迫遷跳樓亡（組圖，有片）
蛋殼公寓爆煲悲劇 廣州男生租客不堪迫遷跳樓亡（組圖，有片）
【制裁名單】港澳辦：強烈譴責美國歇斯底里式政治霸凌
【制裁名單】港澳辦：強烈譴責美國歇斯底里式政治霸凌
徐曉冬12秒KO他 太極高手：我輸皆因墊子軟（組圖，有片）
徐曉冬12秒KO他 太極高手：我輸皆因墊子軟（組圖，有片）
南韓綜藝running man將台灣與中國並列 微博網民怒爆要罷看（組圖）
南韓綜藝running man將台灣與中國並列 微博網民怒爆要罷看（組圖）