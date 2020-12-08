【制裁名單】港澳辦：強烈譴責美國歇斯底里式政治霸凌

▲ 港澳辦強烈譴責美國的霸凌行徑

美國就香港議題，將14名全國人大常委會副委員長列入制裁名單。國務院港澳事務辦公室今日（8日）發表聲明，批評美國所謂制裁完全違背國際法和國際關係基本準則，是歇斯底里式的政治霸凌行徑，中方表示強烈憤慨和譴責。聲明批評美國一些政客試圖搞亂香港、破壞「一國兩制」，以及遏制中國發展。

聲明表示，沒有任何國家會對危害本國國家安全的行為、活動視而不見，沒有任何國家會允許分裂國家、顛覆政權、勾結外部勢力的人擔任重要公職。美國自身早已建立起密不透風的維護國家安全法律體系，制定了關於議員宣誓效忠和資格喪失的嚴格法律規定，卻對中國全國人大常委會依照本國法律和國際通例完善「一國兩制」法律體系，維護國家安全和香港特別行政區憲制秩序的正當之舉肆意詆毀、粗暴干涉、野蠻打壓，完全是赤裸裸的雙重標準和強盜邏輯。

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美方一而再、再而三地揮舞制裁大棒，就是企圖製造所謂「寒蟬效應」，阻撓香港國安法和全國人大常委會有關決定在香港的順利實施。這種舉動充分暴露了美國一些政客搞亂香港、破壞「一國兩制」實踐、遏制中國發展的政治目的。事實一再證明，美國國務卿蓬佩奧之流令人唾棄的伎倆完全徒勞，沒有任何作用。香港國安法的實施使香港社會重回安定，法治正義得到伸張。反中亂港分子被清除出立法會後，立法會的運作更加順暢高效，建設性作用得到更好發揮。

美方每搞一次所謂制裁，只會使中國人民維護國家安全的意志更加堅決，只會令香港各界人士更深刻地看清美式霸權主義的醜陋面目，而絲毫動搖不了中國政府堅定不移貫徹「一國兩制」方針的決心和信心，更無法阻擋中華民族偉大復興的歷史進程。

聲明最後強調，西方有一句諺語：「上帝欲使其滅亡，必先使其瘋狂」。若蓬佩奧之流肆意上演最後的癲狂，到頭來只會搬起石頭砸自己的腳，自食惡果。

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責任編輯：陳建錫

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