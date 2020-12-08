  • 20°C
香港時間 : 20201208日 (二) 19:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫情】內地昨增12宗確診 四川再現本土爆發

社會熱點 18:56 2020/12/08

分享：

各方繼續加強防疫，嚴防新冠肺炎疫情死灰復燃

內地新冠肺炎疫情再起，國家衛健委公布，內地昨日（7日）新增12人確診，10宗境外輸入，2宗本土病例，後者均在四川；上海新增1宗疑似病例。四川成都今日（8日）上午再有3人確診，兩日內累計5宗。省委書記彭清華要求全省迅速進入戰時狀態，將本波疫情的影響控制在最小範圍。

成都本次的新病例，分別是20歲女子趙某、71歲女農民李某，以及及68歲女農民張某。趙某為郫都區確診病例盧某、趙某的孫女，當日在對盧某密切接觸者的隔離檢測中檢出核酸陽性，其餘兩人則為太平村居民核酸篩查中發現。當局已追蹤上述病例的46名接觸者，對其曾活動過的場所進行消毒。

四川省委書記彭清華今日主持領導小組會議，聽取省應對新冠肺炎疫情應急指揮部、成都市關於近期疫情防控工作情況的匯報，以及有關疾控專家的意見，對做好下一步工作作出部署。他強調要迅速進入戰時狀態，採取最果斷和最有效的措施，處理好成都市郫都區的疫情防控工作，阻斷傳播途徑。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏指出，隨著疫苗普及化，全球才會逐漸開放。但疫苗接種目前仍很難全面普及，尤其全球疫苗產量難以一步到位。他預料全球疫情在1至2年內不會結束，精準防疫在未來會逐漸成為全球的共同選項。

【新冠肺炎】華春瑩談疫情源頭：世界多地爆發  美國研究都證實了

中國鬥贏新冠疫情  財新服務PMI創逾十年半次高

【新冠肺炎】涉疫情闢謠榜公布 官方如何澄清十大謠言？

責任編輯：陳建錫

 

傳染病 疫情 四川省 成都 上海 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【制裁名單】港澳辦：強烈譴責美國歇斯底里式政治霸凌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

蛋殼公寓爆煲數十萬人恐無家可歸 變人性考驗（組圖，有片）
蛋殼公寓爆煲數十萬人恐無家可歸 變人性考驗（組圖，有片）
嫦娥五號土已挖完 為何還等月中才回來？
嫦娥五號土已挖完 為何還等月中才回來？
蛋殼公寓爆煲悲劇 廣州男生租客不堪迫遷跳樓亡（組圖，有片）
蛋殼公寓爆煲悲劇 廣州男生租客不堪迫遷跳樓亡（組圖，有片）
【制裁名單】港澳辦：強烈譴責美國歇斯底里式政治霸凌
【制裁名單】港澳辦：強烈譴責美國歇斯底里式政治霸凌
徐曉冬12秒KO他 太極高手：我輸皆因墊子軟（組圖，有片）
徐曉冬12秒KO他 太極高手：我輸皆因墊子軟（組圖，有片）
南韓綜藝running man將台灣與中國並列 微博網民怒爆要罷看（組圖）
南韓綜藝running man將台灣與中國並列 微博網民怒爆要罷看（組圖）