【新冠疫情】內地昨增12宗確診 四川再現本土爆發

▲ 各方繼續加強防疫，嚴防新冠肺炎疫情死灰復燃

內地新冠肺炎疫情再起，國家衛健委公布，內地昨日（7日）新增12人確診，10宗境外輸入，2宗本土病例，後者均在四川；上海新增1宗疑似病例。四川成都今日（8日）上午再有3人確診，兩日內累計5宗。省委書記彭清華要求全省迅速進入戰時狀態，將本波疫情的影響控制在最小範圍。

成都本次的新病例，分別是20歲女子趙某、71歲女農民李某，以及及68歲女農民張某。趙某為郫都區確診病例盧某、趙某的孫女，當日在對盧某密切接觸者的隔離檢測中檢出核酸陽性，其餘兩人則為太平村居民核酸篩查中發現。當局已追蹤上述病例的46名接觸者，對其曾活動過的場所進行消毒。

四川省委書記彭清華今日主持領導小組會議，聽取省應對新冠肺炎疫情應急指揮部、成都市關於近期疫情防控工作情況的匯報，以及有關疾控專家的意見，對做好下一步工作作出部署。他強調要迅速進入戰時狀態，採取最果斷和最有效的措施，處理好成都市郫都區的疫情防控工作，阻斷傳播途徑。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏指出，隨著疫苗普及化，全球才會逐漸開放。但疫苗接種目前仍很難全面普及，尤其全球疫苗產量難以一步到位。他預料全球疫情在1至2年內不會結束，精準防疫在未來會逐漸成為全球的共同選項。

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責任編輯：陳建錫