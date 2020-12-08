內地下架105個App包括TripAdvisor 稱違法違規

國家網信辦周二（8日）通報，上月起展開的App內容亂象專項整治，首批清理下架105個違法違規App，包括全球旅遊平台TripAdvisor（貓途鷹）。

據內地傳媒報道，目前在內地的蘋果、Android的應用商店已無法搜到有關TripAdvisor的信息。

國家網信辦稱，針對網民反映部分App傳播淫穢色情、暴恐血腥等違法違規信息，提供詐騙賭博、招嫖賣淫等違法違規服務的網絡亂象，當局上月5日起展開專項整治，首批清理下架貓途鷹、蘇格、面具公園、劇能玩、視界、tata、西蒂、癮歡、單身交友聊吧、黑夜漂流瓶、菲姬、夜擼雲、花姿直播、麻豆傳媒、豆漿TV播放器、紅杏視頻、青青草視頻、享色、含羞草、檸檬、噗噗漫畫、51漫畫、韓漫人、火山閱讀等105款違法違規App。

此外，對於未落實審核要求、上架違法違規應用程序的極速下載、7755app、新視覺、Win之家、皮皮巴士、7230手遊網、軟件帝、dmfuns等8個應用商店，採取停止下載服務處置措施。

國家網信辦表示，將持續推進App整治，加強對App信息服務的監督檢查，及時清理處置違法違規移動應用程序和應用商店，營造清朗網絡空間。

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責任編輯：林佩怡

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