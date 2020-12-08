疫情後需求旺盛 中國早早訂購美國2021年大豆

外電引述知情人士透露，中國對大豆的需求非常旺盛，已經開始從美國購買2021年的大豆，這比往常早得多。

據彭博社報道，知情人士透露，過去一周，中國這個全球最大的糧食進口國一直在從美國進口貨物。雖然買家購買了不到5船的貨物，但購買時間比通常的第一季度末要早得多。

非洲豬瘟後民眾對豬肉需求恢復

分析稱，中國正在大量進口從玉米到大豆等美國農作物，以滿足非洲豬瘟後民眾對豬肉正在恢復的需求，其購買速度遠快於交易員和分析師的預期。

此外，中國經濟也正在從新冠肺炎（COVID-19）疫情中復蘇，這有助於增加對食品的需求。

荷蘭合作銀行（Rabobank）穀物和油籽資深分析師斯蒂芬尼克爾森（Stephen Nicholson）認為，這是一個跡象，表明中國2021年有大型採購計劃，「中國人要買的數量很大，需要盡快啟動，因為等得越久，價格抬升的可能性就越大」。

知情人士說，這些大豆將於2021年10月在美國港口裝船，並說中國買家周一（7日）繼續要求對2021年至2022年採購季的大豆提出更多報價。在有關中國購買美國農產品的消息傳出後，芝加哥大豆期貨價格一度上漲0.5%。

還有人猜測，由於乾燥的天氣推遲了全球最大的大豆生產國巴西的收成，中國將需要向美國購買2021年2月份的大豆。

據總部位於美國芝加哥的AgResource稱，巴西和美國2月供貨價差現在已經縮小，「幾乎不可能」找到巴西2月上半月的報價。

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責任編輯：蒯宇澄

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