【中美角力】華為如何去美國化？下設基金投資中國芯片廠

▲ 華為如何去美國化？下設基金投資中國芯片廠

由於美國制裁，中國電信設備龍頭華為開始透過其設立的「哈勃基金」投資中國新興芯片企業，努力實現半導體領域的自給自足。不過這些投資標的的實力，還是無法與國際競爭對手相較。

英媒報道，哈勃科技投資（Hubble Technology Investment）由華為在去年4月設立，資本額為27億元（人民幣，下同）。過去3個月，該基金收購了3家中國半導體設備企業的少數股份。報道引述觀察人士表示，這代表華為的重大戰略轉變。觀察人士認為，這轉變與華為芯片生產「去美國化」計劃有關。

根據公開的公司記錄，哈勃9月收購了中科飛測3.3%的股份。中科飛測是一家由中國科學院支持的企業，生產用於半導體製造的測試和檢測工具。儘管投資金額只有330萬元，但這筆投資被視為具有高度戰略意義，因為它使華為能夠得到其無法再從美國獲得的技術。

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中科飛測提供的產品與美國領先晶片設備製造商之一科磊（KLA）的產品類似。它的競爭對手是總部分別位於美國德州和加州的晶片製造供應商「美國國家儀器」（NI）和Teledyne Technologies。

今年11月底，哈勃科技基金又進行了另外兩筆總額1300萬元的投資，包括「寧波潤華全芯微電子設備」6.2%的股份以及瀚天天成電子科技4.6%的股份。

潤華全芯微電子是一家小型企業，製造用於蝕刻晶圓和去除光刻膠層的機器，這兩項工藝在晶片製造中都十分重要；瀚天天成電子科技則生產碳化硅的檢測工具。碳化硅是製造電動汽車所使用的高階電源管理晶片的特殊材料。不過，哈勃基金最近投資的設備製造商的規模都較小，遠遠小於在這個領域中領先的中國企業，而這些中國領先企業的規模又遠遠小於國際競爭對手。

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責任編輯：游昊雲

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