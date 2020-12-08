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《魔物獵人》對白捲辱華風波 MC Jin拍片道歉這樣說（有片，組圖）

國情動向 17:26 2020/12/08

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電影《魔物獵人》（Monster Hunter，內地稱《怪物獵人》），早前被指有對白辱華，電影在中國各大院線下架。在戲中講出涉事對白的美國饒舌歌手MC Jin（歐陽靖），今日在IG發布影片道歉，但解釋該對白是「自豪地宣布自己是一個中國士兵」，又稱自己亦以「華裔身份自豪」，他還用簡體字強調珍視「我的根」。

改篇自同名的著名電子遊戲的《魔物獵人》，上周五（4日）在內地上映。引起內地觀眾不滿的一段情節是，MC Jin扮演的士兵說「Look at my knees! What kind of knees are these?（看看我的膝蓋，這是什麼膝蓋？）」然後他自答說「Chi-nese（中國人（的膝蓋））」。

據了解，該場景的中文字幕顯示為「黃金」，被解讀意即「男兒膝下有黃金」。但有內地網民聯想到一具種族歧視的童謠，「Chinese Japanese, dirty knees, and look at these」，質疑是對白是涉及種族歧視、辱華。

一直以華裔身份自豪 珍視「我的根」

MC Jin今日在IG發布影片，用英語並配上中文簡體字幕，解釋該句對白是個諧音相關，角色是「自豪地宣布自己是一個中國士兵」，「不只是他的膝蓋，他的胳膊，他的頭，他的心，都是中國的」。他稱，這和「那個愚蠢的童謠無關」，對於被該幕被誤解「心如刀絞」。

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不過，他仍對於這段台詞引起的誤會及大家感到被冒犯輕視的地方，而表達歉意。他強調，自己一直以「華裔身份自豪」，亦堅決反對一切歧視，包括種族歧視行為。

MC Jin又在IG以簡體字發文，稱有必要就這個問題說明，「因為這關係到的不是我的事業，而是我內心更為珍視的東西——我的根」。他稱，在過去20年，自己一直致力用他的平台為華裔群體發聲，「我為我的血統，而且會永遠為我的血統感到自豪」。

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此前，《魔物獵人》在內地上映一日後即全線下架，有份參與製作該片的德國康斯坦丁電影公司（Constantin Film）周日向觀眾道歉，聲明絕對沒有歧視、侮辱或冒犯任何華裔的意圖，又指聽到了中國觀眾表達的關切，刪除導致誤會的台詞。惟該片在刪減之後是否能夠重新在內地上映，仍然未知。

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責任編輯：林佩怡

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