《魔物獵人》對白捲辱華風波 MC Jin拍片道歉這樣說（有片，組圖）

電影《魔物獵人》(Monster Hunter,內地稱《怪物獵人》),早前被指有對白辱華,電影在中國各大院線下架。在戲中講出涉事對白的美國饒舌歌手MC Jin(歐陽靖),今日在IG發布影片道歉,但解釋該對白是「自豪地宣布自己是一個中國士兵」,又稱自己亦以「華裔身份自豪」,他還用簡體字強調珍視「我的根」。

改篇自同名的著名電子遊戲的《魔物獵人》,上周五(4日)在內地上映。引起內地觀眾不滿的一段情節是,MC Jin扮演的士兵說「Look at my knees! What kind of knees are these?(看看我的膝蓋,這是什麼膝蓋?)」然後他自答說「Chi-nese(中國人(的膝蓋))」。

據了解,該場景的中文字幕顯示為「黃金」,被解讀意即「男兒膝下有黃金」。但有內地網民聯想到一具種族歧視的童謠,「Chinese Japanese, dirty knees, and look at these」,質疑是對白是涉及種族歧視、辱華。

一直以華裔身份自豪 珍視「我的根」

MC Jin今日在IG發布影片,用英語並配上中文簡體字幕,解釋該句對白是個諧音相關,角色是「自豪地宣布自己是一個中國士兵」,「不只是他的膝蓋,他的胳膊,他的頭,他的心,都是中國的」。他稱,這和「那個愚蠢的童謠無關」,對於被該幕被誤解「心如刀絞」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

不過,他仍對於這段台詞引起的誤會及大家感到被冒犯輕視的地方,而表達歉意。他強調,自己一直以「華裔身份自豪」,亦堅決反對一切歧視,包括種族歧視行為。

MC Jin又在IG以簡體字發文,稱有必要就這個問題說明,「因為這關係到的不是我的事業,而是我內心更為珍視的東西——我的根」。他稱,在過去20年,自己一直致力用他的平台為華裔群體發聲,「我為我的血統,而且會永遠為我的血統感到自豪」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

此前,《魔物獵人》在內地上映一日後即全線下架,有份參與製作該片的德國康斯坦丁電影公司(Constantin Film)周日向觀眾道歉,聲明絕對沒有歧視、侮辱或冒犯任何華裔的意圖,又指聽到了中國觀眾表達的關切,刪除導致誤會的台詞。惟該片在刪減之後是否能夠重新在內地上映,仍然未知。

