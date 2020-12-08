▲ 【制裁名單】美批量制裁14人大高層 華春瑩用這4字回應

美國總統特朗普任期餘40多天之際，美國財政部當地時間周一（7日）宣佈，因應香港議題，制裁14名屬「副國級」的全國人大常委會副委員長，做法極為罕見。中國外交部發言人華春瑩周二（8日）回應時，用「瘋狂惡劣」形容美方今次舉動，並預告會作出反制。

華春瑩在例行記者會上答問，回應美國對全國人大常委會副委員長制裁令、以及國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的聲明，批評美方無端指責中方依法制定和實施《港區國安法》，美方行徑嚴重違反國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中美關係。

她並指，中國政府和人民對美方蠻橫無理、瘋狂惡劣的行徑表示強烈憤慨，並予以強烈譴責。

「中方強烈譴責美方蠻橫無理、瘋狂惡劣行徑」

中方警告美方，中國政府反對美方干涉香港事務的決心堅定不移，維護國家主權安全發展利益的決心堅定不移，貫徹一國兩制方針的決心堅定不移。中方強烈敦促美方立即撤銷錯誤決定，停止干涉中國內政，不要在危險和錯誤的道路上越走越遠。

華春瑩預告，針對美方惡劣行徑，中方將採取堅決有力反制，堅定捍衛自身主權安全發展利益。

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華春瑩重申，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，美方沒有任何資格橫加干涉。全國人大常委會根據中國《憲法》制定《港區國安法》，依法推進對香港的治理，打擊違法犯罪分子，這完全是中國主權範圍內的事情。

她又指，一段時間以來，美方藉口維護香港民主人權自治，通過各種方式插手香港事務，支持從事分裂國家、擾亂社會秩序的暴力活動；美方充分暴露了干涉中國內政、搞亂香港、阻撓中國穩定和發展的險惡用心。美方倒行逆施，只會進一步激起包括香港同胞在內的14億中國人民的強烈憤慨。

美一口氣制裁14副國級官員 做法罕見

根據美國財政部公布的最新名單，14名被制裁的全國人大副委員長，包括蔡達峰、曹建明、陳竺、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、艾力更·依明巴海、吉炳軒、沈躍躍、萬鄂湘、王晨、王東明、武維華、張春賢。

這批副委員長中，大都曾任地方或中央官員，退休後轉到人大系統任高層。值得一提是，全國大人副委員長雖然類近國家議會副議長、不是行政官員，但有行政級別，屬副國級領導人，即為第二高，僅次於政治局常委（包括中共總書記、國務院總理、全國人大委員長、全國政協主席等）。

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另外，美國國會眾議院在無異議的情況下，以口頭表決方式通過「香港人民自由與選擇法案」，法案將送到參議院表決。

華春瑩回應指，美國一些政客非常關心中國，特別是香港民眾的自由，給人一種非常不真實的感覺。她說，中方希望美方的這些人不要對身邊很多人染疫視而不見，反而假惺惺關心其他國家的、在香港活得很好的民眾，希望他們能夠清醒。

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責任編輯：鄧國強

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