華春瑩談涉香港法案  暗諷美國先顧掂自己疫情

▲ 【中美角力】華春瑩談涉港法案 暗諷美國顧掂自己疫情

美國國會眾議院通過法案，稱美國政府要向香港人提供「保護身份」。中國外交部發言人華春瑩周二（8日）回應時，直指香港居民活得很好，批評美國假惺惺；她還大篇幅闡述美國新冠肺炎疫情嚴重、每天死亡病例2000人、12％家庭捱餓，質疑美方草菅人命，暗諷美國為何不管好自己疫情、去干涉中國內政。

美國眾議院在香港時間周二無異議下，以口頭表決方式通過「香港人民自由與選擇法案」，法案將送到參議院表決，如果同樣獲通過，就會送交白宮由總統簽署執行。

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華春瑩在外交部例行記者會上，答問回應美方這一法案，她未有立即批評美方，而是仔細陳述美國當前面臨的疫情困境：

我注意到，這兩天美國的一些政客的確非常忙，他們非常關心中國，特別是香港民衆的自由，這給人一種非常不真實的感覺。 大家都知道，全世界的人都以非常同情的眼光注視著美國。現在美國新冠肺炎累計確診病例已經超過了1500萬，死亡更是超過了28萬。我看到報道說，僅僅在12月的頭5天裏，美國就新增了100多萬確診病例，每天死亡病例超過了2000人，有時候甚至達到了將近3000人。

華春瑩又表示，她也看到有報道說，美國商務部稱，上個月有12%的美國家庭有時或者經常沒有足夠的食品，一些免費領取食品的地點排出了長隊。

華春瑩批評美方，「坦白地說，讀這些報道，你很難相信這些事情發生在世界最強大、自詡爲民主自由燈塔的美國，難道人的生命權和健康權不應該是最大的人權嗎？難道在疫情形勢下尊重科學、防治疫情的自由不應該是最大的真正的自由嗎？」

華春瑩：美國每天死亡病例超過2000人

華春瑩又揶揄美方說，中國政府和中國共產黨享有民衆的支持率，高達90%以上，相比之下，87%的美國人對國家現狀不滿，有超過7成的美國民衆認爲國家正在走向錯誤的方向。她並說：

如果不能讓絕大多數民衆相信你是在爲國家謀福利，並且能改善他們的生活，你配得上叫做民主自由嗎？你配得上叫民主人權嗎？

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華春瑩說，美國一些人口口聲聲說「關心香港民衆的自由」，這是假的。他們以香港爲由，或者說以所謂的「民主自由」爲名，來遏制打壓中國、借香港問題來遏制中國的發展壯大，這才是真的。

說到底，我們希望美方的這些人不要對自己身邊發生的每天這麽多人染病的事實視而不見，草菅人命，反而假惺惺的去關心其他國家的、在香港地區活得很好的香港的民衆，我希望他們能夠清醒一些。

據了解，根據眾議院剛通過的「香港人民自由與選擇法案」，美國政府會為已經持有簽證並身處美國，但返回香港後可能面臨政治迫害的港人，提供臨時保護身份，亦會加快處理為逃離政治迫害的港人，赴美難民申請程序。

不過，由於現屆國會會期將於明年1月初屆滿，屆時未獲總統簽署生效的法案，都會被視為作廢，法案能否成法，仍然是未知之數。

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責任編輯：鄧國強

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