【華為風暴】華為擬廣州建研發中心 攻3領域技術謀求破局？

在美國圍堵封殺下，華為手機及5G業務遇挫之際，據報華為擬在廣州建立研發中心，計劃從事智能汽車、雲計算及物聯網等技術領域研發，加速ICT（信息及通訊技術）技術在廣州各產業的應用。

內地傳媒報道，廣州市白雲區華僑糖廠地皮昨日成功出讓，由華為技術有限公司以3.39億元人民幣競得，擬建立華為廣州研發中心。

今年4月，白雲區政府和華為簽署投資框架協議，建設廣州華為研發中心，就共同推動廣州市智慧城市、雲計算及物聯網等產業發展，達成全方位、深層次戰略合作。

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值得注意，在美國芯片（晶片）禁令下，華為近期積極拓展其他非手機業務，例如智能汽車解決方案。華為創辦人任正非早前簽發文件，華為不造車，而是聚焦ICT技術，幫助車企造好車，成為智能網聯汽車的增量部件提供商。

華為10月底發布智能汽車解決方案HI。據介紹，HI全棧智能汽車解決方案包括1個全新的計算與通信架構，以及5大智能系統，智能駕駛，智能座艙、智能電動、智能網聯和智能車雲，以及激光雷達、AR-HUD等全套的智能化部件。

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責任編輯：林佩怡

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