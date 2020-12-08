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瑞典智庫：中國超越俄羅斯 成全球第2大軍火出口國（組圖）

國情動向 20:23 2020/12/08

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中國超越俄羅斯，成為全球第2大軍火出口國

中國製武器物美價廉著稱，近年在中東、非洲等地區愈來愈歡迎。瑞典一家智庫周日（6日）發表報告指，中國武器銷售佔全球軍火市場的16%，超過俄羅斯，晉身第2；美國則以61%市佔率穩居首位。但有內地學者認為，報告高估了中國武器銷售，加深了外界對「中國威脅論」的憂慮。

報告指，全球25大軍工企業去年的武器、軍事服務銷售額為3,610億美元，較2018年增長8.5%。12家上榜美國企業的銷售額佔了61%，4家中國企業佔約16%；2家俄羅斯企業銷售總額為139億美元；另外，6家西歐企業加起來共佔18%。排在前5名的軍火企業全部位於美國，分別是洛歇馬丁（Lockheed Martin），波音（Boeing），諾格（Northrop Grumman），雷神（Raytheon），以及通用動力（General Dynamics）。

至於上榜的4家中國企業分別是中國航空工業集團公司、中國電子科技集團公司、中國北方工業集團公司，以及中國南方工業集團公司。

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內地軍事評論員宋忠平認為，報吿可信度需要打一定折扣，它把中國稱為第2大出口國是對中國的高估，第2名實際上還是俄羅斯。他指美俄在某些武器裝備領域已形成壟斷，中國的武器出口則有些「偏科」，出口強項包括察打一體的無人機、遠程多管火箭炮，火炮、榴彈炮以及包括坦克在內的一些陸戰裝備。另一名專家指，中國出售武器裝備和美國不同，不設苛刻附加條件，雙方是公平交易關係，未來中國武器將佔據更多的國際市場份額。

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責任編輯：陳建錫

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