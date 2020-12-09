【珠穆朗瑪峰】世界最高峰珠峰又「長高」？最新高度比15年前高4米

▲ 中國測量隊登上珠峰為其「量身高」。

受大陸板塊運動影響，世界最高峰珠穆朗瑪峰的高度，這些年來在不斷變化。中國和尼泊爾今日（8日）聯合公布最新高度為8848.86米，比2005年測定時高出4.43米。國家主席習近平與尼泊爾總統班達里互致信函，肯定兩國團隊在過去1年多來的努力，最終確定了基於全球高程基準的珠穆朗瑪峰雪面高程。

人民網報道，珠峰高程測量科學性、可靠性、創新性較2005年時明顯提高，主要原因包括北斗衛星導航系統首次應用於珠峰峰頂大地高計算，國產儀器擔綱高程測量，國產重力儀首次登頂實測峰頂重力值，同時融入國產航空重力儀測量數據，大幅度提升珠峰地區重力似大地水準面模型精度等。

珠穆朗瑪峰是喜馬拉雅山脈的主峰，是地球第一高峰。在此之前，關於珠穆朗瑪峰的高度，尼泊爾等國採用的雪蓋高（總高）是8848 米，與中國測繪工作者1975 年的珠峰測量值一致；中國採用的是2005年中國國家測繪局測量的岩面高（裸高即地質高度）為8844.43 米。

▲ 中國的測量隊在為珠峰「量身高」。

習近平：象徵中尼世代友好

習近平向班達里致信稱，珠峰是中尼世代友好的重要象徵，本次兩國共同宣布最新高度，具有承前啟後的時代意義，也充分體現了中尼關係持續發展的高水平。今年是中尼建交65周年。在雙方共同努力下，兩國政治互信日益增強，共建「一帶一路」穩步推進，跨喜馬拉雅立體互聯互通網絡正從願景變為現實。中國和尼泊爾要推動兩國面向發展與繁榮的世代友好的戰略合作夥伴關係不斷向前，共同打造更加緊密的命運共同體，造福兩國和兩國人民。

班達里則表示，尼泊爾和中國一直是好鄰居，兩國在經濟發展、互聯互通、人文等領域合作符合兩國利益。珠峰是尼中傳統友誼的長久象徵。她指習近平去年對尼泊爾進行國事訪問，推動中尼關係及雙邊合作進入新時期。兩國政府將致力於落實訪問共識，共同實現經濟社會發展與繁榮。

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責任編輯：陳建錫