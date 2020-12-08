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【新冠疫苗】印尼稱科興疫苗有效率達97%　科興澄清：有效率尚未確定

社會熱點 21:48 2020/12/08

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中國科興生物的新冠肺炎疫苗早期試驗有效率據報達97%，惟發言人周二澄清，在印度尼西亞的一個最後階段試驗中，接種該公司疫苗的人有97%產生了抗體，但是有效率尚未確定。

科興的印尼合作伙伴PT Bio Farma之前稱，該疫苗在當地的早期試驗中有效率達到了97%。當被問及科興的回應時，Bio Farma並未表示贊同，指該有效率是從一項為期一個月的臨床試驗的初步數據中得出的，最終有效率將只會在1月份確定。

科興稱，97%只是血清抗體陽轉率，這與疫苗的有效率並不相同。發言人說，科興及其合作伙伴仍在分析在巴西進行的更大規模三期試驗的數據，預期在當地的試驗將產生有效率數據。

與西方疫苗領跑企業不同，尚無一家領先的中國疫苗商公布三期試驗的疫苗效果數據。但中國已經通過緊急使用計畫為國內數十萬人接種了疫苗。

科興生物此前發公告指，科興中維已建立並投入使用的新冠疫苗生產綫，年生產能力超過3億劑，計劃在今年年底前，完成建設的第二條生產綫投入使用後，將使新冠疫苗「克爾來福」的年生產能力提高至6億劑以上。

【新冠疫苗】內地專家透露  6億劑疫苗年內獲批上市

【新冠疫苗】印尼收120萬劑中國科興疫苗  將大規模接種

【新冠疫苗】科興100萬疫苗劑送抵巴西 料15日前公布效果

責任編輯：蒯宇澄

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巴西 印尼 中國 印度 肺炎 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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