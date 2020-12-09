【中國經濟】内地11月CPI為11年來首跌 PPI按月轉升高過預期

▲ 内地11月CPI為11年來首跌 PPI按月轉升高過預期

2020年11月份，全國居民消費價格（CPI）按年下降0.5%，低過預期，為11年來首跌，按月看CPI下降0.6%。1至11月，全國居民消費價格比去年同期上漲2.7%。11月内地全國工業生產者出廠價格（PPI）則按年下降1.5%，按月上漲0.5%，高過預期。

CPI方面，國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀，隨著各地區各部門持續推進六穩六保工作，豬肉等重要民生商品價格繼續回落。按月看，食品價格下降2.4%，其中豬肉價格繼續下降6.5%。非食品價格由上月上漲0.1%轉為下降0.1%，旅游淡季出行減少，飛機票、旅游和賓館住宿價格分別下降15.6%、4.4%和3.4%。

按年看，受去年同期對比基數較高影響，CPI下降0.5%。其中食品價格由上月上漲2.2%轉為下降2.0%，是帶動CPI由漲轉降的主要原因。食品中豬肉價格下降12.5%，降幅比上月擴大9.7個百分點。非食品價格由上月持平轉為下降0.1%，其中汽油和柴油價格分別下降17.9%和19.6%。扣除食品和能源價格的核心CPI繼續保持穩定，按年上漲0.5%。

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PPI方面，11月工業生產穩定恢復，市場需求持續回暖，工業品價格繼續回升。按月看，PPI由上月持平轉為上漲0.5%。其中生產資料價格上漲0.7%，漲幅比上月擴大0.6個百分點；生活資料價格由上月下降0.1%轉為上漲0.1%。調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有24個，比上月增加12個。

PPI按月上漲高過預期

按年看，PPI下降1.5%，降幅比上月收窄0.6個百分點。其生產資料價格下降1.8%，降幅收窄0.9個百分點；生活資料價格下降0.8%，降幅擴大0.3個百分點。主要行業中，價格漲幅擴大的有有色金屬冶煉和壓延加工業，以及黑色金屬冶煉和壓延加工業。價格降幅收窄的有石油和天然氣開採業，化學原料和化學製品製造業，以及煤炭開採和洗選業。

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責任編輯：游昊雲

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