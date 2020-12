【中美角力】美參謀主席：中國謀劃2035具打敗美軍能力

中國與美國地緣角力持續升級,台灣海峽與南海衝突風險升高。美國參謀首長聯席會議主席密利當地時間周二(8日)表示,中國經濟強盛後投入大量資源提升軍事實力,試圖在2035年追上美國,並以本世紀中葉在軍事衝突中擊敗美國為目標。

密利(Mark Milley)透過視訊參加華爾街日報執行長會議峰會時提及中國強軍戰略。他說,中國致力實現上述目標,現在與未來多年都將為美國帶來「重大安全挑戰」。

美國將中國視為首要戰略競爭對手之一,雙方近年在經濟、科技、地緣政治等領域激烈交鋒,密利說。「我們不希望大國競爭演變成大國戰爭。如果真的發生,那將會是場災難」。

他表示,40年前,中國軍力完全比不上美國。隨著經濟發展,中國投入鉅資建設遠洋海軍、發展新式戰鬥機、強化反介入/區域拒止(A2/AD)能力,並拓展到太空、網絡軍事層面。現今中國軍力已很可觀,照這樣下去,有朝一日勢必會與美國平起平坐。

密利說,美國軍方必須在太空與網絡領域做好攻防準備,特別是面對中國、俄羅斯等競爭對手。

根據2017年10月中共第十九次全國代表大會報告,2035年目標為「基本實現」國防和軍隊現代化,本世紀中葉將解放軍「全面建成世界一流軍隊」。

美國近年透過簽證限制、制裁和貿易戰等手段加強對中國施壓,總統特朗普(Donald Trump)政府在軍事層面增加「航行自由」等海軍任務,試圖在亞太地區挑戰中國日益強勢的現狀。

密利:他們不僅想趕上我們 還想超越

身為國防部最高將領的密利3日亦在美國海軍研究協會一場線上座談會說,中國迅速提升機器人武器實力,「他們不僅想趕上我們,還想超越、主宰我們,想在本世紀中期就能在武裝衝突中擊敗我們」。

五角大廈9月公布年度中國軍力評估報告指出,中國現有200多枚核彈,未來10年預計擴增至少一倍,且接近取得從陸海空發動核武攻擊的「核三位一體」能力。

【知識庫:何謂參謀長聯席會議主席】

美軍參謀長聯席會議主席(Chairman of the Joint Chiefs of Staff),是參謀長聯席會議的首長,也是美國法定最高級別的軍職,為美國總統、國防部部長、國家安全委員會和國土安全委員會的首席軍事顧問,相當於各國的三軍參謀長 。

雖然參謀長聯席會議主席的職位最高,但並沒有軍事作戰指揮權,而是總統和國防部長行使軍事作戰指揮權的助手。

參謀長聯席會議主席負責召集和協調參謀長聯席會議,參謀長聯席會議由主席、參謀長聯席會議副主席、美國陸軍參謀長、空軍參謀長、海軍作戰部長、海軍陸戰隊司令和美國國民警衛局局長組成,是最高的軍事諮詢機構。聯合參謀部是主席的參謀機構。