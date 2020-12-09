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【中美角力】美參謀主席：中國謀劃2035具打敗美軍能力

國情動向 14:28 2020/12/09

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【中美角力】美參謀主席：中國謀劃2035具打敗美軍能力

中國與美國地緣角力持續升級，台灣海峽與南海衝突風險升高。美國參謀首長聯席會議主席密利當地時間周二（8日）表示，中國經濟強盛後投入大量資源提升軍事實力，試圖在2035年追上美國，並以本世紀中葉在軍事衝突中擊敗美國為目標。

密利（Mark Milley）透過視訊參加華爾街日報執行長會議峰會時提及中國強軍戰略。他說，中國致力實現上述目標，現在與未來多年都將為美國帶來「重大安全挑戰」。

拜登爆冷選黑人當防長 放棄「全殲中國海軍」女官

【中美角力】胡錫進懟特朗普：臨走搞局  解放軍就飛越台北

美國將中國視為首要戰略競爭對手之一，雙方近年在經濟、科技、地緣政治等領域激烈交鋒，密利說。「我們不希望大國競爭演變成大國戰爭。如果真的發生，那將會是場災難」。

中國訂目標：2035年全面建成世界一流軍隊

他表示，40年前，中國軍力完全比不上美國。隨著經濟發展，中國投入鉅資建設遠洋海軍、發展新式戰鬥機、強化反介入/區域拒止（A2/AD）能力，並拓展到太空、網絡軍事層面。現今中國軍力已很可觀，照這樣下去，有朝一日勢必會與美國平起平坐。

密利說，美國軍方必須在太空與網絡領域做好攻防準備，特別是面對中國、俄羅斯等競爭對手。

中國量子電腦讓美軍警愓：令安全通信幾乎不可能

美緊盯中國量子科技 因它能讓隱形戰機廢武功

根據2017年10月中共第十九次全國代表大會報告，2035年目標為「基本實現」國防和軍隊現代化，本世紀中葉將解放軍「全面建成世界一流軍隊」。

美國近年透過簽證限制、制裁和貿易戰等手段加強對中國施壓，總統特朗普（Donald Trump）政府在軍事層面增加「航行自由」等海軍任務，試圖在亞太地區挑戰中國日益強勢的現狀。

密利：他們不僅想趕上我們  還想超越

身為國防部最高將領的密利3日亦在美國海軍研究協會一場線上座談會說，中國迅速提升機器人武器實力，「他們不僅想趕上我們，還想超越、主宰我們，想在本世紀中期就能在武裝衝突中擊敗我們」。

五角大廈9月公布年度中國軍力評估報告指出，中國現有200多枚核彈，未來10年預計擴增至少一倍，且接近取得從陸海空發動核武攻擊的「核三位一體」能力。

解放軍首曝試射航母殺手細節  美急作此反應（組圖）

習近平視察海軍陸戰隊 美軍航母突然掉頭回南海

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【知識庫：何謂參謀長聯席會議主席】

美軍參謀長聯席會議主席（Chairman of the Joint Chiefs of Staff），是參謀長聯席會議的首長，也是美國法定最高級別的軍職，為美國總統、國防部部長、國家安全委員會和國土安全委員會的首席軍事顧問，相當於各國的三軍參謀長 。

雖然參謀長聯席會議主席的職位最高，但並沒有軍事作戰指揮權，而是總統和國防部長行使軍事作戰指揮權的助手。

參謀長聯席會議主席負責召集和協調參謀長聯席會議，參謀長聯席會議由主席、參謀長聯席會議副主席、美國陸軍參謀長、空軍參謀長、海軍作戰部長、海軍陸戰隊司令和美國國民警衛局局長組成，是最高的軍事諮詢機構。聯合參謀部是主席的參謀機構。

責任編輯：鄧國強

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