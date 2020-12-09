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【中澳關係】不止牛肉 中國進口禁令擴及澳洲羊肉

國情動向 14:28 2020/12/09

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中澳貿易緊張持續升級。澳洲傳媒報道，中國進口禁令擴大，除了澳洲再多兩個州的原木受限制、第六間牛肉供應商被停進口，羊肉也因新冠肺炎疫情受到影響。

澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）批評，中國對澳洲出口貨物的打擊和限制，違反兩國2015年簽訂的自由貿易協定，引起人們對中國遵守中澳自貿協定、世貿組織義務的擔憂。

他稱，澳洲政府正在考慮能夠解決爭議的各項選擇，來支持出口商，並緩解中澳兩國貿易緊張局面。他強調，對話大門仍然敞開，上周已再向中方提出舉行會晤請求。

中國海關周一（7日）公告，12月3日起暫停進口澳洲塔斯曼尼亞州和南澳州的原木，指近日在上海、寧波、廈門、青島海關在進口塔斯曼尼亞州和南澳州的原木，中截獲活的林木害蟲，為防止有害生物傳入，按規定決定暫停兩州原木進口。

澳洲同過法案 惹中國不滿？

同時，昆士蘭州屠宰場Meramist，也被中國叫停進口，是第6間澳洲牛肉供應商被中國禁止。《澳洲人報》報道，中國沒有交代暫停從Meramist進口的原因，但有猜測認為，這與澳洲《對外關係法案》有關。

澳洲議會周二（8日）通過上述議案，授權聯邦政府監管下級政府與外國政府達成的協議，若發現有違反國家外交政策目標的情況，聯邦政府有權廢除。維多利亞州與中國簽署的一帶一路協定，料將受到政府審查。

【中澳關係】中國擴大對澳洲牛肉禁令 下個目標將是它？

中澳角力變了「紅酒世界大戰」  趙立堅曾這樣回應（組圖）

在澳洲政府要求調查新冠病毒源頭後，中澳關係急速惡化，貿易摩擦升溫，除了澳洲大麥、煤炭、葡萄酒等受到波及，澳洲羊肉也受累。

據《澳洲人報》，維多利亞州的兩間羔羊和羊肉出口商，澳洲羔羊公司（Australian Lamb Company）和JBS Brooklyn，在自行報告新冠肺炎疫情後，被暫停其中國出口許可證超過4個月。盡管該州已連續40天沒有本地新冠病毒病例，但企業仍被暫停出口，沒有得到中國官方的任何更新。

不過，美國出口到中國的肉類仍在繼續，似乎未受到干擾，有農業消息人士稱，「對美國採用一條規定，對其他所有人有另外一條規定。有澳洲農民擔心，特朗普政府向中國施加貿易壓力，也是中國對澳洲農產品出口「貿易報復」的原因。

中國外交部日前表示，最近中澳關係遇到問題，根源在於澳方一些人採取對中國極端不友好的措施，而且屢屢侵犯中國的利益。希望澳方能夠反思近期的一些政策和做法，理性和客觀、正確地看待中國和中澳關係，採取切實措施為中澳關係正常發展創造條件。

澳洲法案 中央有權否決州政府與外國協議

澳洲總理莫里森微信文章遭刪 被指混淆公眾視聽

責任編輯：林佩怡

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