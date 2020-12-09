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【華為5G】巴西擬這樣封殺華為 國內阻力大未必成事？

國情動向 14:29 2020/12/09

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巴西加入美國牽頭的「淨網行動」（Clean Network）後，據報正研究透過法律手段，以禁止中國電訊商華為參與當地的5G網絡建設。但外界預料該決定將受到巨大阻力，該國部分政已要公開反對封殺華為，而多間電訊商亦表明拒絕配合，並警告會向政府提出索償。

路透社報道，總統博爾索納羅的國安顧問海倫諾（Augusto Heleno），正與通訊部研究如何通過法律途徑，禁止華為參加5G建設。消息人士指，巴西可能會採用兩種方法，一是限制華為參加5G頻譜拍賣，並限制電訊商採購華為設備，二是將沒有在巴西上市的電訊設備商，排除5G網絡建設在外。

上述兩種方式都影響不小，前者將令電訊商蒙受巨大損失，後者更可能會牽連華為以外的企業。消息人士警吿，這些方法不僅會阻礙技術進步，而且還會對巴西與中國的貿易關係構成較大影響。目前多數巴西電訊商都是華為的客戶，最大電訊商之一的Telefonica Brasil近65%的移動網絡靠華為設備支撐。

國內阻力極大，禁華為難成事？

是否跟隨美國封殺華為，在巴西國內的反應兩極，支持的主要為總統博爾索納羅一派，而部分政要、大型電訊商幾乎都持反對立場。美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）日前到巴西遊說，擬約見該國4大電訊商代表時就遭到冷待。消息指這些電訊商原本計劃在明年的5G頻譜拍賣中採用華為設備，部分甚至已利用華為的設備展開測試，加上美國本次的做法與巴西長期習慣的自由市場選擇不同，因此不支持美國對華為的禁令。

巴西副總統莫朗周一（7日）出席聖保羅商業協會的活動時，也公開與博爾索納羅唱反調。莫朗表明，在尊重巴西國家主權、保證數據傳輸安全和保障設備經濟性的前提下，華為及其他中國企業均能參與當地5G建設。巴西約40%的3G和4G設備來自華為，若將原有設備全部拆除，巴西將為此付出高昂代價。另外，巴西戈亞斯州近日推出支持農民的先導計劃，使用由華為提供的5G設備及技術，以提升當地農民的生產力，間接對禁用華為一事投下反對票。

【華為5G】芬蘭新法允禁用危及國安電訊網絡設備 未點名華為

【華為禁令】英國加碼封殺華為  趙立堅批「一再配合美國」

【華為5G】巴西選用華為5G設備 助豆農搞生產

責任編輯：陳建錫

政治 地緣政治 外交 通訊科技 科技戰 5G 電訊商 博索納羅 貿易 電訊

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