【中美角力】美議員致函Intel和Nvidia 聲稱供華芯片用於監控新疆

中美芯片戰持續延燒。美國共和黨參議員魯比奧(Marco Rubio)和民主黨眾議員麥戈文（Jim McGoven）周二（8日）致函英特爾（Intel）和英偉達（Nvidia），要求提供出售給中國的先進電腦芯片的信息，據稱這些芯片被用來在新疆地區進行大規模監控。

至於「新疆大規模監控當地少數民族」的說法，中國外交部曾表示，運用現代科技產品和大數據方法提升社會治理水平是國際社會通行做法。相比美國的城市監控系統，新疆遠遠不及。新疆依法在城鄉公共區域、主要道路、交通樞紐等公共場所安裝鏡頭，目的是提高社會治理水平、有效預防和打擊犯罪。

據路透社報道，魯比奧和麥戈文所致信函的收信人為上述企業的首席執行長，他們被要求回答有關對華出口的問題。

兩家公司的執行長還被問及是否知道其技術將被用於支持中國警方的監控活動，以及他們是否采取措施確保他們的產品不被用於侵犯人權或危害美國國家安全的活動。

美國總統特朗普今年6月已簽署法案，制裁涉及打壓新疆人權的官員。

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責任編輯：尹航

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