  • 21°C
香港時間 : 20201209日 (三) 16:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美媒報「中國女間諜」色誘內情　專攻民主黨政客（組圖）

國情動向 14:29 2020/12/09

分享：

美媒報「中國女間諜」色誘內情　專攻民主黨政客（組圖）

中美關係深陷低谷之際，中美間再爆間諜疑雲。美國政治新聞網站Axios報道，經過長達一年調查發現，一名中國女性疑似是間諜，涉嫌以「美人計」滲透美國政界，藉由社交網絡和助選等手段接近多名政客，當中包括部分聯邦眾議員和最少兩名市長，包括與他們發生性關係。美方相信，這名女子現已離開美國。

美國過去不時傳出「中國間諜疑雲」，中方過去多次否定有關消息。中國外交部發言人華春瑩早前回應其他中美涉諜議題時，亦呼籲方勿把所有人都看成間諜。

【中美】華春瑩籲美國勿把所有人當間諜：為何如此不自信？

【中美諜戰】港產CIA雙面諜被拍到點收38萬竊密費　說想祖國成功

Axios的調查發現，事件核心人物是一名叫方芳（Fang Fang音譯）的中國籍女子，又名Christine Fang、當年近30歲；她2011年入讀加州州立大學東灣分校，是校內中國學生會主席、和一個鼓勵亞裔美國人參與公民事務的組織主席，並藉這些身分接觸政客、當中主要是民主黨人。

稱「方芳」女子年近30歲  用各種方式埋身政客

方芳鎖定位在加州三藩市灣區的地方政治新貴，以及具有潛力進軍全國的政治人物。

據了解，方芳的行動中，最重要的目標是北加州第十五選區聯邦眾議員斯沃韋爾（Eric Swalwell）。方芳參與了斯沃韋爾2014年競選連任的籌款活動，並安插了至少一名實習生進入斯沃韋爾的辦公室，同時還與斯沃韋爾在好幾個活動場合互動，時間長達數年。

斯沃韋爾辦公室向Axios提供的一份聲明表示，「斯沃韋爾議員很早之前就向聯邦調查局（FBI）提供了這個人的資訊，他在8年多前就認識了這個人（方芳），而且已有將近6年沒見過對方」。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

另一方面，方芳在2011年至2015年間，據報曾與不少加州灣區著名政客接觸，包括2014年為角逐聯邦眾議員的印度裔民主黨人卡納（Ro Khanna）擔任競選義工；卡納該屆落選，兩年後才當選。

發生在奧巴馬任總統、拜登任副總統任內

方方又在facebook上載的相片顯示，她2013年曾助夏威夷聯邦眾議員加伯德（Tulsi Gabbard）籌款。

儘管美方官員並不認為方芳取得任何機密資料，一名資深情報員認為，行動「仍是宗重大案件，因為其中有身份非常敏感的人牽涉在情報網中」。報道指，政府官員一些私人但並非機密的資訊，像他們的習慣、愛好、社交網站，甚至關於他們的一些流言，都稱得上是政治情報。

【中美諜戰】港產前CIA涉當中國間諜　20年竊密細節曝光

【諜戰疑雲】紐時：中國情報機構用LinkedIn招海外間諜

報道還根據現任及前任的情報官員、以及一名民選官員透露，方芳透過競選籌款、自身人脈關係、個人魅力，還至少與兩位美國中西部市長交往、甚至發生親密關係，以此打通政治圈大門。

Axios報道稱，美國當局在進一步的反間諜調查中，聯邦調查人員對方芳的行為和活動極為震驚。方芳後來因為遭調查，在2015年中無預警離開美國。

中方談中美諜戰疑雲時曾說：勿把人人當間諜

對於報道，FBI以及中國駐美大使館都沒有對Axios的消息作出回應。

事件雖發生在奧巴馬任總統、拜登任副總統的任內，已是多年前的事，但Axios形容，案件提供了一個罕見的機會，讓外界了解北京當局是如何嘗試打入美國政治圈，並製造影響力。報道特別提到，疑被中國女間諜「埋身」的全是民主黨政客。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【諜戰疑雲】紐時：中國情報機構用LinkedIn招海外間諜
2019/08/29
【諜戰疑雲】紐時：中國情報機構用LinkedIn招海外間諜
澳媒指中國間諜安插特工入國會 澳總理：嚴格處理中國滲透澳洲
2019/11/25
澳媒指中國間諜安插特工入國會 澳總理：嚴格處理中國滲透澳洲
美媒報「中國女間諜」色誘內情　專攻民主黨政客（組圖）
今日
美媒報「中國女間諜」色誘內情　專攻民主黨政客（組圖）
【中美諜戰】港產CIA雙面諜被拍到點收38萬竊密費　說想祖國成功
2020/08/18
【中美諜戰】港產CIA雙面諜被拍到點收38萬竊密費　說想祖國成功
【中美諜戰】港產前CIA涉當中國間諜　20年竊密細節曝光
2020/08/18
【中美諜戰】港產前CIA涉當中國間諜　20年竊密細節曝光
地緣政治 外交 政治 華春瑩 拜登 奧巴馬 中美關係 中國外交部 中國 美國

上一篇文章

【拜登中國】美媒：拜登擬提名布蒂吉格任駐華大使

下一篇文章

【中美角力】美議員致函Intel和Nvidia 聲稱供華芯片用於監控新疆
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美緊盯中國量子科技 因它能讓隱形戰機廢武功
美緊盯中國量子科技 因它能讓隱形戰機廢武功
【中澳關係】中國擴大對澳洲牛肉禁令 下個目標將是它？
【中澳關係】中國擴大對澳洲牛肉禁令 下個目標將是它？
【拜登中國】環時論壇專家說 這4個時間中美最易「炒車」
【拜登中國】環時論壇專家說 這4個時間中美最易「炒車」
《魔物獵人》對白捲辱華風波 MC Jin拍片道歉這樣說（有片，組圖）
《魔物獵人》對白捲辱華風波 MC Jin拍片道歉這樣說（有片，組圖）
拜登爆冷選黑人當防長 放棄「全殲中國海軍」女官
拜登爆冷選黑人當防長 放棄「全殲中國海軍」女官
【制裁名單】特朗普制裁留一手 美不敢全面觸怒中國
【制裁名單】特朗普制裁留一手 美不敢全面觸怒中國