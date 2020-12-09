▲ 美媒報「中國女間諜」色誘內情 專攻民主黨政客（組圖）

中美關係深陷低谷之際，中美間再爆間諜疑雲。美國政治新聞網站Axios報道，經過長達一年調查發現，一名中國女性疑似是間諜，涉嫌以「美人計」滲透美國政界，藉由社交網絡和助選等手段接近多名政客，當中包括部分聯邦眾議員和最少兩名市長，包括與他們發生性關係。美方相信，這名女子現已離開美國。

美國過去不時傳出「中國間諜疑雲」，中方過去多次否定有關消息。中國外交部發言人華春瑩早前回應其他中美涉諜議題時，亦呼籲方勿把所有人都看成間諜。

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Axios的調查發現，事件核心人物是一名叫方芳（Fang Fang音譯）的中國籍女子，又名Christine Fang、當年近30歲；她2011年入讀加州州立大學東灣分校，是校內中國學生會主席、和一個鼓勵亞裔美國人參與公民事務的組織主席，並藉這些身分接觸政客、當中主要是民主黨人。

稱「方芳」女子年近30歲 用各種方式埋身政客

方芳鎖定位在加州三藩市灣區的地方政治新貴，以及具有潛力進軍全國的政治人物。

據了解，方芳的行動中，最重要的目標是北加州第十五選區聯邦眾議員斯沃韋爾（Eric Swalwell）。方芳參與了斯沃韋爾2014年競選連任的籌款活動，並安插了至少一名實習生進入斯沃韋爾的辦公室，同時還與斯沃韋爾在好幾個活動場合互動，時間長達數年。

斯沃韋爾辦公室向Axios提供的一份聲明表示，「斯沃韋爾議員很早之前就向聯邦調查局（FBI）提供了這個人的資訊，他在8年多前就認識了這個人（方芳），而且已有將近6年沒見過對方」。

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另一方面，方芳在2011年至2015年間，據報曾與不少加州灣區著名政客接觸，包括2014年為角逐聯邦眾議員的印度裔民主黨人卡納（Ro Khanna）擔任競選義工；卡納該屆落選，兩年後才當選。

發生在奧巴馬任總統、拜登任副總統任內

方方又在facebook上載的相片顯示，她2013年曾助夏威夷聯邦眾議員加伯德（Tulsi Gabbard）籌款。

儘管美方官員並不認為方芳取得任何機密資料，一名資深情報員認為，行動「仍是宗重大案件，因為其中有身份非常敏感的人牽涉在情報網中」。報道指，政府官員一些私人但並非機密的資訊，像他們的習慣、愛好、社交網站，甚至關於他們的一些流言，都稱得上是政治情報。

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報道還根據現任及前任的情報官員、以及一名民選官員透露，方芳透過競選籌款、自身人脈關係、個人魅力，還至少與兩位美國中西部市長交往、甚至發生親密關係，以此打通政治圈大門。

Axios報道稱，美國當局在進一步的反間諜調查中，聯邦調查人員對方芳的行為和活動極為震驚。方芳後來因為遭調查，在2015年中無預警離開美國。

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對於報道，FBI以及中國駐美大使館都沒有對Axios的消息作出回應。

事件雖發生在奧巴馬任總統、拜登任副總統的任內，已是多年前的事，但Axios形容，案件提供了一個罕見的機會，讓外界了解北京當局是如何嘗試打入美國政治圈，並製造影響力。報道特別提到，疑被中國女間諜「埋身」的全是民主黨政客。

責任編輯：鄧國強

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