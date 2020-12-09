【拜登中國】美媒：拜登擬提名布蒂吉格任駐華大使

美國政治新聞網站Axios報道，當選美國總統的拜登，考慮提名布蒂吉格（Pete Buttigieg）擔任駐華大使。

現年38歲的布蒂吉格，曾為印第安納州南本德市市長。他曾參與民主黨總統候選人競選，是首名公開同性戀身分的民主黨總統候選人提名戰參加者，一度因表現優秀被稱為「黑馬」、「政治新星」，但最終因支持不足，3月退選。

報道指出，出任美國駐華大使一職，對於通曉多種語言的布蒂吉格，不是唯一的涉外職位，出任美國駐聯合國代表是布蒂吉格的首選。美國國內的交通及商業等部門的領導人選，布蒂吉格也在被考慮之列。不過，消息人士稱，布蒂吉格已向拜登過渡團隊表示，他對外交政策或國家安全領域最感興趣。

Axios報道分析，外交領域經驗將有助布蒂吉格的仕途，而不少民主黨內部人士認為，布蒂吉格成為總統競選人只是時間問題。

然而，Axios指出，美國駐華大使一職，通常由經驗豐富的政治家擔任，以示對中國的尊重。若布蒂吉格獲提名，將顛覆這一模式，並為中國提供認識潛在的未來總統的機會。

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值得注意，中美關係緊張之際，曾被中方形容為「中國人民的老朋友」的美國原駐華大使布蘭斯塔德，在10月初卸任，協助總統特朗普競逐連任。目前美國駐華使館臨時代辦為傅德恩（Robert Forden）。

責任編輯：林佩怡

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