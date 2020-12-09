【中國經濟】内地11月CPI意外轉負 核心CPI持穩下通縮真假仍待辨

▲ 内地11月CPI意外轉負 核心CPI持穩下通縮真假仍待辨

國家統計局周三公布，11月居民消費價格指數（CPI）年降0.5%，低於路透調查預估中值0，持平於2009年10月創下的低值；11月工業生產者出廠價格指數（PPI）年降1.5%，優於路透調查預估中值下降1.8%。儘管意外轉負的CPI從理論上看是陷入通縮的訊號，但扣除食品和能源價格的核心CPI年漲0.5%，漲幅已連續5個月相同，顯然也讓分析師們對真假通縮存分歧。

路透社引述分析師表示，CPI主要受食品價格回落拉動，尤其是豬肉價格回落，加之零星疫情對服務業影響仍在，使得CPI按年漲幅急轉而下；而PPI的跌幅明顯收窄。雖然兩者的同比漲幅均為負值，但趨勢卻明顯不同，輕微通縮態勢明顯，亦預示著經濟乏力。

【中國經濟】内地11月CPI為11年來首跌 PPI按月轉升高過預期

内地10月内地CPI按年升0.5%低過預期 豬肉價格19個月來首轉降

德商銀行亞洲高級經濟學家周浩指出，中國CPI按年降至負數屬全球金融危機以來首次。CPI的快速下降很大程度上是由於食品價格下跌，尤其是豬肉價格下跌，除食品和能源價格外核心通脹率仍然低迷，但近幾個月總體上保持穩定。

分析估CPI為負狀態不會持續太久

對於在極低通脹率的情況下，人行是否可能減緩政策正常化進程，周浩認為這似乎不太可能，因為中國已加大去杠桿力度並開始收緊房地產。華寶信托宏觀分析師聶文則預計，後續貨幣政策還是會適度偏緊但不會加碼，考慮到債券市場違約和人民幣快速升值風險，更多會採取結構性政策。

至於内地是否進入通縮時代，中國國際經濟經濟交流中心研究員張永軍稱仍需觀察，因疫情影響下整體消費未回到正常狀態，價格對供需變化有時滯，而目前貨幣供應也較充分，不過，他估計CPI為負的狀態不會持續太久，但PPI受生產整體需要疲弱的影響仍會在較長時間維持在負值。

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中國8月CPI回落PPI仍為負 通縮隱憂下貨幣政策難收緊

責任編輯：游昊雲

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