【新冠疫苗】朱民：靠疫苗控制疫情需再等1年 中小企最難是2021年

疫苗全球競賽如火如荼，民眾期待疫情受控，生活得以恢復。惟北京的清華大學國家金融研究院院長、國際貨幣基金組織（IMF）前副總裁朱民稱，雖然有了疫苗，但大規模的生產、運輸、配售、注射仍需時，要靠疫苗把疫情全部控制，可能還有12個月的時間。對於中小企業而言，最難時期是2021年。

企業負債惡化 破產機會上升

據內媒，朱民在一場論壇上表示，全球經濟能否恢復，取決於疫情的控制，以及疫苗能否迅速地給大部分的民眾注射，因為第二波疫情把時間延長了，衝擊力度大了，企業負債就惡化，企業破產會加重。

所以，企業負債惡化、企業最困難的時期不是2020年，而是2021年。中小企業更加困難。在歐洲，在美國，危機前中小企業大概只有10%是比較困難，今年是25%左右比較困難，明年可以達到45%左右。中小企業收入低，付利息成本會破產，因為它們沒有回旋的余地能夠得到增長，除非政府大規模地支持。

在這個情況下，他指出，因為這次危機，政府急劇的財政支出，全球政府的債務上升了18.7%，比2008年10.5%的時候漲了一倍，政府的財政赤字，2008年是-4.9%，今年是-10%，也漲了一倍。所以，政府的債務大規模地上升。財政空間變得很有限，債務持續上升，因此政府會實施寬松的貨幣政策，擴張資產負債表。

劉元春：明年GDP增速料高開低走 基層難分享復甦成果

美國疫情強勁 影響全球

作為《刺針》全球抗疫委員會（the Lancet Global COVID-19 Commission）的一員，他認為美國第三波疫情如此強勁是很令人擔憂的，「美國是世界上最大的經濟體，對全球也還是有影響的。而且疫情的發展有很大的不確定性，3月份市場急劇地下跌和波動，這是連在一起的。」

目前美國藥企輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna），以及中國的疫苗都進展順利。朱民表示，疫苗的研發、批准只是第一階段，至於大規模的生產、運輸、配售、注射，至少是6到12個月的時間，取決於不同的國家。所以，要靠疫苗把疫情全部控制，回到2019年的狀況，人們的經濟活動和社會活動恢復，可能還有12個月的時間。

【新冠疫苗】印尼稱科興疫苗有效率達97% 科興澄清：有效率尚未確定

【新冠疫苗】內地專家透露 6億劑疫苗年內獲批上市

【新冠疫苗】中國疫苗外交工程曝光 深圳機場成分發中樞

責任編輯：尹航

跟進【中美角力】新形勢，立即了解