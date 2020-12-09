【禁足令】成都8招抗新一波疫情 香港能借鑑？ （組圖）

▲ 四川及成都推出多項措施防疫

四川成都 郫都區 連續出現本土疫情，為內地疫情防控敲響警鐘。根據該市衛健委消息，從周一（7日）出現首宗病例，至今已累計6人確診。為防止疫情繼續擴大，省、市兩級政府已採取多項嚴格措施。專家指出，接下來的3至5天將是關鍵，市民應配合政府的防疫安排，「與病毒搶時間」。

一、全省進入戰時狀態

針對疫情防控，四川省委書記彭清華8日宣布全省進入戰時狀態，爭分奪秒，將疫情影響控制在最小範圍。疫情期間的戰時狀態，即涉及疫情防治、人員管控、物資配送、工作協調等措施，全面由官方統一指揮及協調，做到高度重視紀律、令行禁止。任何 違反紀律法律的官員、市民，一般會受到更嚴格的懲處。

二、劃定高中風險地區

郫都區唐昌鎮永安村8組、 郫筒街道太平村 劃定為「 中風險地區」， 實施「外防輸入、內防擴散」的策略，有序恢復正常的生產生活秩序， 組織民眾有序上班，指導用工企業嚴格執行消毒、通風、測溫等要求，降低人員密度、減少人流聚集、加強人員防護、消除風險隱患，做到疫情防控與生產同步進行。

三、多區展開核酸檢測

成都市政府對 成華區、金牛區、錦江區、郫都區 等多個高危區域，安排全員免費核酸檢測，另外任何前往過郫都區人民醫院的病人、陪同人員、醫護人員、工作人員，以及就近大學的師生都須接受檢測。 截至8日深夜10時， 累計檢測逾25萬人 。

四、屋苑實行封閉管理

多名確診病人所住的屋苑實行 封閉 式 管理， 部分屋苑拉起封鎖警戒線，以「不進也不出」作為基本 管理 方式，民眾必須持有核酸檢測呈陰性結果的報告，才能內進。屋苑住戶為解決買菜、吃飯問題，可通過點外賣的方式，配送至小區門口，再由義工送上門。另外，屋苑外層所有商舖全部停止營業。

五、限制公眾場所進出

全市各娛樂行業企業按照政府指示，要求入內消費的民眾佩戴口罩、查驗健康碼、檢測體溫，並加強場所消毒工作，確保場所消費人數不超過75% 。就近學校 對進校人員測量體溫、查驗健康碼和校園一卡通。 校外一切無關人員及車輛禁止進入。 按照「非必要不外出」的原則，師生員工原則上不得離校外出。

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六、發布八項抗疫指南

成都市疾控中心發布抗疫指南，提醒民眾合理佩戴口罩、減少聚集活動、隨時保持手衛生、經常開窗通風、注意咳嗽禮儀、注意飲食衛生、密切關注官方信息，以及主動配合落實防控措施，尤其要如實向官方及醫護人員報告個人行蹤和接觸史，主動前往指定地點接受核酸檢測。

七、市民分批接種疫苗

全省分三批開展新冠疫苗接種，分別是高風險人群、高危人群和普通人群。截至9日 ，省政府 已經針對12類高風險人員展開了新冠肺炎疫苗緊急接種， 預計在年內完成，覆蓋200多萬人次。 第二批為高危人群，預計明年初開展疫苗接種。第三批為普通人群，預計在春節後可接種。

八、嚴厲打擊謠言傳播

抗疫期間，網絡謠言易造成恐慌。成都高新公安分局8日扣查一名31歲的趙姓男子，指他在未經核實的情況下，在微信群內散佈「成都衛健委：將視情況採取措施，不排除封城可能」的謠言。趙某因違反《治安管理處罰法》及防疫工作相關規定，被公安機關處以行政拘留5日的行政處罰。

專家示警：未來3至5日是關鍵

四川大學教授李佳圓指出，通過尋找零號病人來控制疫情，恐怕遠遠跟不上防控需求，因此，成都市採取了適度擴大檢測範圍的策略，盡可能早發現感染者，並進行有效處置。另外，各級各類醫院接下來會加強症狀監測和就診人員核酸檢測。劃定為篩查區域的民眾應積極配合，盡早到指定地點參加核酸篩查。

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責任編輯：陳建錫

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