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中國科技密集報捷  舉國體制完勝美施壓？

國情動向 14:30 2020/12/09

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中國科技密集報捷  舉國體制完勝美施壓？

中美科技戰白熱化之際，中國科技發展近期卻密集報捷，嫦娥五號飛月採樣、再到量子電腦九章跑贏Google等，都引起外界注目。新加坡媒體指出，在中美貿易戰、頻遭美制裁背景下，中國各項重大科技突破反而迎來井噴期，美國打壓反而可能激發中國科技更大潛力。

《聯合早報》報道，中國科技領域捷報頻傳。這些成就包括：

  • 中國科學技術大學等單位宣布量子計算原型機「九章」問世
  • 攜帶月球樣本的嫦娥五號準備返回地球
  • 高分十四號衛星送入預定軌道
  • 新一代核融合技術「人造太陽」中國環流器二號M裝置（HL-2M）放電
  • 第三代壓水堆核電技術「華龍一號」反應堆併網發電
  • 「奮鬥者」號載人潛水器在深達10909米的馬里亞納海溝成功坐底

【量子電腦】跑贏Google九章厲害團隊曝光：一群90後最小23歲

【量子電腦】九章長短跑都勁 3方面完勝美國技術（組圖）

報道指，這些成果對中國各方面皆有重大意義。如「九章」是當前全世界最快的量子計算機，對於機器學習發展有重大幫助；高分十四號衛星則可高效獲取全球範圍高精度立體影像，測製大比例尺數位地形圖；嫦娥五號獲取的土壤樣本則是為建立月球基地作準備；HL-2M則保證中國在全球核融合發電技術發展競賽處於領先地位。

中國當年也憑舉國體制　造兩彈一星

報道指出，在全球飽受新冠疫情困擾，尤其是美國全力、全方位打壓中國背景下，中國科技仍頻繁發力。美國的打壓反而激發中國科技更大潛力？問題未必有確切答案。但中國的「舉國體制」，的確助推這一系列重大科技專案的成功。

報道稱，中國曾經依靠舉國體制，成功研製原子彈、導彈和人造衛星。現隨外部環境惡化。今年10月，中共五中全會通過的《十四五規劃和2035年遠景目標建議》又重申，要健全社會主義市場經濟條件下新型舉國體制，打好關鍵核心技術攻堅戰。應對在高科技等領域遭遇外部「卡脖子（掐頸）」問題。

中國人造太陽1.5億度熱過真太陽  揭大國戰略（組圖，有片）

中國人造太陽懶人包：聚變能源比核能安全不會核爆

嫦娥五號土已挖完 為何還等月中才回來？

嫦娥五號老遠去月球挖土 為何只拿2公斤

責任編輯：鄧國強

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