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【中國5G手機】格力低調上架5G手機 官網兩日只賣出75部 

國情動向 14:31 2020/12/09

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格力電器董事長董明珠「手機夢」再續，格力官方商城周一（7日）低調上架「大松5G手機」，售價2699元（人民幣，下同）起，但截至今日（9日）中午，官網銷量僅得75部。

據格力官網介紹，「大松5G手機」搭載高通驍龍765G處理器，SA&NSA雙模5G芯片，5000mAh大容量電池，配置是6.81英寸屏幕，後置6400萬像素旗艦等四個鏡頭，前置1600萬人像鏡頭。機身顏色有「魅夜極光」「曜夜星河」兩種，「6GB運存+128GB」版的官方定價是2699元，「8GB運存+256GB」版的售價是2999元。

這是格力相隔兩年後，再推出手機。據行業觀察人士稱，格力首款5G手機的低調發布，或與其過往幾款手機銷量低迷有關。

董明珠在2015年宣布格力要進軍智能手機市場，此後發布幾代手機。但銷量慘淡，其中官網顯示格力三代手機的累積銷量不足6千部。

借5G手機佈局智能家居產業 3大問題待解

《證券日報》稱，與慘淡銷量對比鮮明的是，董明珠對手機業務極力看好。她曾表示，「希望華為在世界上能是第一的時候，格力能在第二」，也曾發出過「滅掉小米」「要賣1億部」等聲音。這次格力再發布5G手機，或反映她未放棄「手機夢」。

機械工業經濟研究院創新中心主任宋嘉認為，格力此次佈局5G手機，應與其在智慧家庭等領域的物聯網戰略相關。

不過，飛象網創始人、通信行業觀察家項立剛表示，智能手機市場競爭十分激烈，若無足夠競爭優勢，格力5G手機2699元以上的定價很難爭取到用戶，而通過手機實現智慧互聯是需要大出貨量來支撐的。他稱，格力需要去解決手機自身競爭力問題，包括品質、品牌與渠道建設等，如果解決不好，用手機來推智能家居不能算是一個好辦法。

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責任編輯：林佩怡

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