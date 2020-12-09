離岸人民幣兌美元曾漲破6.50關口 創2018年6月來新高

人民幣的升勢持續，離岸人民幣兌美元曾漲破6.50關口，高見6.4971，續創2018年6月以來新高，日內漲超200點。之後離岸價略有回跌，截至下午1時45分，報6.5052元。野村估計，人民幣兌美元明年底升至6.25水平。

野村外匯市場策略環球主管陳立偉認為，美國財政赤字嚴重，加上經濟復甦或不如預期，導致聯儲局可能需推出更多刺激措施，將令美元走弱。而拜登上場令市場憧憬或會取消對中國的關稅，及資本繼續流入，則有利人民幣匯率表現，預期人民幣兌美元明年會進一步升值，大部分升幅將在上半年發生，明年底人民幣兌美元目標為6.25。

人民銀行調查統計司前司長盛松成7日則在鳳凰網財經峰會上表示，從2020年5月末開始，人民幣就走上了一條波動上漲的道路，而過去半個多月已基本在6.5元區間震盪。

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盛松成指出，市場對人民幣升值有各種解釋：經濟基本面恢復、際收支順差擴大、全球博弈局勢、美元指數走勢。有人認為人民幣匯率進入了「升值週期」，也有人說利多出盡。在「升值週期」的背景下，從10月份開始學界已經開始探討對中國經濟的影響。

盛松成認為，用經濟週期的定義來界定匯率表現，是不恰當的。盛松成判斷，人民幣在長期、甚至中長期，是升值趨勢。他稱，人民幣國際化實際上是讓人民幣成為強勢貨幣。

人民幣短期升值趨勢對於中國經濟的影響有弊有利。盛松成說到，升值對於出口是不利的，對進口是有利的，這是最表面的現象，還有更深層次的問題；人民幣升值背景下，應該減少淨出口對GDP增長的貢獻率的佔比。

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責任編輯：游昊雲

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