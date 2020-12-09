【新冠疫苗】中國疫苗海外試驗數據出爐 一文看懂這兩國情況

中國疫苗在海外進行三期臨床試驗，數據陸續公布。其中，阿聯酋指出，國藥集團下屬北京生物研究所的疫苗對抗病毒感染的有效性為86%。稍早前，科興稱，印尼接種科興疫苗的人有97%產生了抗體，但有效率尚未確定。

阿聯酋：未發現疫苗有嚴重安全隱患

內媒引述阿聯酋通訊社報道，該國衛生和預防部宣布，國藥集團中國生物北京生物制品研究所研發的新冠病毒滅活疫苗在該國進行注冊。

阿聯酋通訊社稱，阿聯酋衛生和預防部與阿布扎比衛生部還已經對國藥中生提交的三期臨床試驗數據進行了複核。對持有125個不同國籍的約3.1萬名志願者進行的臨床實驗顯示，這款中國生產的新冠病毒滅活疫苗對抗病毒感染的有效性為86%，中和抗體轉陽率為99%，能100%預防中度和重度的新冠肺炎病例。而且相關研究沒有發現疫苗存在嚴重的安全隱患。

阿聯酋通訊社還透露，這款疫苗其實在今年9月就已經在該國獲得了緊急使用授權，以保護在疫情一線奮戰的醫護人員。阿聯酋官方對這一緊急使用授權進行的後續評估調查結果，與國藥中生方面提供的臨床試驗數據相似，顯示疫苗是有效和安全的。

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另外，科興疫苗在印尼的試驗數據亦出爐。科興發言人表示，在印尼的一個最後階段試驗中，接種該公司疫苗的人有97%產生了抗體，但是有效率尚未確定。

科興稱，97%只是血清抗體陽轉率，這與疫苗的有效率並不相同。發言人說，科興及其合作伙伴仍在分析在巴西進行的更大規模三期試驗的數據，預期在當地的試驗將產生有效率數據。

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責任編輯：尹航

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