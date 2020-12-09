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拜登駐中國大使「熱門」同性戀  曾與夫登時代封面（組圖）

國情動向 17:46 2020/12/09

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拜登駐中國大使「熱門」同性戀  曾與夫登時代封面

拜登執政班子逐步成形，美國新聞網站Axios引述知情人士報道，總統當選人拜登（Joe Biden）考慮指派曾在民主黨初選中、與他競爭的印第安納州南本德市前市長布蒂吉格，出任駐外大使，可能請他駐任中國。布蒂吉格是「出櫃」的同性戀者，是美國政界的話題人物，他與丈夫的合照去年曾登上時代（TIME）雜誌封面。

現年38歲的的布蒂吉格，曾於今年4月宣布參加角逐2020總統大選的民主黨黨內初選，成為美國歷史上，首名已「出櫃」同性戀者角逐提名。但他最後未能出綫。

拜登駐中國大使「熱門」同性戀  曾與夫登時代封面

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布蒂吉格在美國中西部成長，求學時期曾是學生會會長，懂得8國語言，包括阿拉伯文及挪威文，以極優等（magna cum laude）成績；畢業於哈佛大學歷史與文學學系，之後獲牛津大學哲學、政治學及經濟學碩士學位，亦曾參軍赴阿富汗服役，參與反恐工作。

布蒂吉格曾以29歲之齡  出任地方市長

布蒂吉格2011年以年僅29歲的經歷，當選為印第安納州南本德市（South Bend）市長，為美國10萬人口以上城市之中，最紀最輕的市長。

South Bend被指是美國過氣工業化城市，產業日漸衰落，曾經獲「美國十大最頹廢城市」的稱號。布蒂吉格在任內進行改革，試圖推動科技產業成長，他的親民形象也深入民心，屢獲好評。

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布蒂吉格2015年「出櫃」，公開自己的同性戀者身分，此舉無礙他的人氣，同年尋求連任時以八成票數勝出。

布蒂吉格2019年與拍拖逾兩年的中學教師格雷斯曼（Chasten Glezman）結婚，兩人的故事登上時代（TIME）雜誌的封面故事。

布蒂吉格曾因同性戀身份  與家人有矛盾

布蒂吉格在訪談中，透露在高中時向家人承認同性戀的經歷，指最初不獲接受，令他要離家，暫住朋友家中、甚至在車上留宿多月，後來才得到認同。

Axios稍早前報道，拜登考慮指派布蒂吉格出任駐外大使，包括可能任駐中國大使。有指，他還可能是聯合國大使一職的首要競爭者之一，但根據Axios稱，拜登不考慮由布蒂吉格擔任那個職位。

但根據Axios報導，布蒂吉格也是國內一些領導職位的考慮人選。布蒂吉格角逐黨內提名失利後大力支持拜登，因此可望在拜登政府出任要職。

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布蒂吉格2019年與拍拖逾兩年的中學教師格雷斯曼（Chasten Glezman）結婚，兩人的故事登上時代（TIME）雜誌的封面故事。

責任編輯：鄧國強

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