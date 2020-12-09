【中美角力】美列中企入黑名單 涉助北韓出口煤炭 京反對

美國加碼對中國施壓，周二（8日）將涉嫌幫助北韓出口煤炭的幾間中國企業，列入黑名單。在北京，外交部發言人趙立堅強調，中國一直履行聯合國的制裁方案，中方反對任何國家對任何國家根據國內法對中國實體和個人實施單邊制裁和長臂管轄，將採取措施維護中國企業及個人的正當合法權益。

美國財政部周二制裁6間企業及4艘船隻，指中國實體體繼續從事聯合國安理會所禁止的活動，敦促中國當局必須落實和執行聯合國安理會決議，包括對從事違禁貿易的公司、個人和船隻採取行動。

美國財長姆欽（Steven Mnuchin）表示，北韓繼續繞過聯合國煤炭出口禁令，而煤炭是幫助資助北韓大規模破壞性武器計劃的一項主要創收來源。

涉香港公司

被美國列入黑名單的船運公司，包括總部位於中國的威海匯江貿易有限公司（Weihai Huijiang Trade Ltd）、Always Smooth Ltd和Good Siblings Ltd，後兩者亦在英國註冊。制裁名單還包括總部設在香港的Silver Bridge Shipping Co-HKG、越南的Thinh Cuong Co Ltd，以及在北韓及越南運營的Korea Daizin Trading Corporation。受制裁的公司，在美資產將被封鎖。

美國國務院上周曾指責中國，「公然違反」對北韓實施國際制裁的義務。負責北韓事務的美國副助理國務卿黃之瀚（Alex Wong）批評中國，「試圖撤銷」自己在2006年、2009年、2013年、2016年和2017年投票贊成的聯合國制裁機制；又尋求恢復與北韓的貿易聯繫和收入轉移，以確保中國進入北韓經濟。美國並將向提供有關北韓逃避制裁信息的人士，提供高達500萬美元獎賞。

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責任編輯：林佩怡

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