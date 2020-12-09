【中國經濟】11月社融增量新增貸款接近預期 料貨幣政策將持穩

中國11月社融規模增量2.13萬億元（人民幣，下同），預期2.08萬億元。中國11月新增人民幣貸款1.43萬億元，預期1.4萬億元，而狹義貨幣供應量M1增速則攀升至10%。

國海證券固收分析師胡聶風稱，經濟數據延續下半年以來的趨勢，料貨幣政策將持穩或略收緊。此外，M1增速連續兩個月快速上升，反映後續經濟恢復或好過市場預期。

在11月社融規模增量方面，對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.53萬億元；對實體經濟发放的外幣貸款折合人民幣減少447億元，委托貸款減少31億元；信托貸款減少1387億元，；未貼現的銀行承兌匯票減少626億元；企業債券凈融資862億元；政府債券凈融資4000億元；非金融企業境內股票融資771億元。

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在新增人民幣貸款方面，分部門看，住戶部門貸款增加7534億元，其中，短期貸款增加2486億元，中長期貸款增加5049億元；企業單位貸款增加7812億元，其中，短期貸款增加734億元，中長期貸款增加5887億元，票據融資增加804億元；非銀行業金融機構貸款減少1042億元。

而11月末廣義貨幣（M2）餘額為217.2萬億元，按年增長10.7%，增速分別比上月末和上年同期高0.2個和2.5個百分點；狹義貨幣（M1）餘額為61.86萬億元，按年增長10%，增速分別比上月末和上年同期高0.9個和6.5個百分點；流通中貨幣（M0）餘額8.16萬億元，按年增長10.3%。當月凈投放現金557億元。

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責任編輯：游昊雲

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