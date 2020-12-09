網紅大熊貓香香從日本回國 牠與華春瑩有何淵源？（組圖，有片）

大熊貓憨態可掬，備受中國人和海外民眾的喜愛。本月底，日本上野動物園的明星大熊貓「香香」將被送返中國，引發日本網民不捨。上野地區還舉辦了為香香送行的活動。值得一提是，香香與中國外交部發言人華春瑩還有一段小故事。

據央視新聞微信公眾號報道，此前東京上野動物園，每天都會在網絡上更新香香的動態，得知香香要離開後，許多日本網民留言表達不捨之情。

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按照中方與東京都簽署的協議，香香本該在2019年6月滿兩周歲時歸還中國，但日本多次申請延期，最終決定將香香歸還日期延遲至2020年12月底。

香香回國後，還將面臨婚戀問題。報道引述上野動物園園長福田豐稱，香香現在3歲半，達到性成熟需要到4歲或5歲，要找雄性對像的話，還是中國選擇範圍更廣，更為合適。

而香香與華春瑩的淵源是怎樣的呢？在幾年前的一次外交部記者會上，一名日本記者詢問華春瑩，對於香香公開亮相有何評價時，因為發音問題，華春瑩把「香香」聽成了日本外務省事務次官「杉山」，嚴肅地回答了問題。經記者提醒後，華春瑩恍然大悟：「啊！那個香香……」

責任編輯：尹航

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