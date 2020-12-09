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【中澳關係】為了抵制澳洲煤？中國增購多國煤 印尼飆九成

國情動向 17:47 2020/12/09

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中國對煤炭的需求不斷增加

中澳緊張持續，中國近乎全面暫停進口澳洲煤炭，並尋找其家賣家。在昨日（8日）揭幕的全國煤炭交易會上，中國企業再簽定7.4億噸煤炭訂單，預計最終預訂規模超過10億噸。內媒評論指，考慮到中國政府對澳洲煤炭實行的進口限制，企業接下來很可能徹底放棄向澳洲採購。

中國對煤炭需求大

中國是全球最大的煤炭進口國，官充長期鼓勵發電廠和鋼鐵廠等煤炭採購企業簽署長期合約，以穩定價格、確保市場供應，並幫助扶持陷入困境的國內煤炭企業。路透社指，中國設有非正式的煤炭進口配額，政府部門指示貿易商和下游用戶，維持今年進口總量與去年基本持平，而去年進口總量約3億噸。

全國近期出現大範圍降溫，氣象部門預測12月中下旬後氣溫將臨來新一波急跌，經濟恢復和天氣決定了工商業與居民端煤炭需求共振，煤炭需求預計只增不減。另外，中國經濟進入疫後復甦階段，基建、製造業等都被視為經濟增長的引擎，內地證券業估計明年企業的煤炭消費量將平穩增長。

【中國經濟】10月工業利潤年升28.2% 累計利潤年内首轉正（更新版）

【中澳關係】中國擴大對澳洲牛肉禁令 下個目標將是它？

加快全球採購佈局

在澳洲煤炭進口受阻後，印尼看準中國市場的龐大需求，上月底與中國簽下15億美元動力煤訂單，並打算在明年向中國出口2億噸煤炭。從2015年至去年，中國從印尼進口的煤炭從7,300萬噸增至1.38億噸，增幅接近90%。與此同時，俄羅斯亦加緊，有「資源寶庫」之稱的雅庫特地區日前宣布，在接下來5年時間內，將煤炭年開採量目標提升至5,000萬噸，希望能增加對中國為首的亞洲市場出口。

蒙古也從澳洲手上搶走不少市場份額，自今年6月起，中國從蒙古國進口的煉焦煤持續增加，8月雙方同意開通「綠色通道」，中國自蒙古國進口煉焦煤增至307萬噸，按月大幅增加39.6%，使得蒙古今年來首次超越澳洲，成為中國煉焦煤的最大供應國。而蒙古日前加入《亞太貿易協定》，承諾與中國等成員國相互減少收費，意味蒙古煤炭的出口價格優勢能再次提高，並進一步取代澳洲煤炭在中國市場的地位。

另外，加拿大最大的自然資源公司泰克資源表示，借助澳煤炭船等待卸貨的時機，公司調整銷售目標，明年將向中國出口約750萬噸煉焦煤。

澳洲對中國煤炭出口暴跌96% 82艘煤船滯留待清關

【中澳緊張】中國煞停進口煤炭報復？澳洲政府這樣回應

責任編輯：陳建錫

政治 外交 地緣政治 能源供應 基建 經濟 中國市場 亞洲市場 配額 貿易

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