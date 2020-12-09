美眾院通過國防授權法 「太平洋威懾倡議」劍指中國

美國眾議院周二（8日）壓倒性通過2021年《國防授權法》（National Defense Authorization Act），確定建立「太平洋威懾倡議」（PDI），強化美國在印太區域防禦能力和結盟，加強嚇阻中國。

聯邦眾議院以335票贊成、78票反對，通過涉及7,400億美元的2021財政年度國防授權法案。法案確定建立「太平洋威懾倡議」旗艦新計畫，將強化預算透明度，特別是將焦點放在足以威懾中國的軍事能力建設上，確保美國與夥伴國之間的關係，並對中國釋放訊息，美國承諾防衛其在印太地區的利益。

法案也制定多項制止中國惡意行為的條款，包括避免中國取得敏感國防知識產權、技術和數據；要求公開在美運作的中國軍事企業；禁止向香港警察出口管制國防物品、服務以及管制軍需品等。

禁向香港出口管制國防物品

法案並重申支持台灣，包括對台軍售、協助台灣維持足夠自我防衛能力。

該法案還須經參議院表決通過，送交白宮由總統特朗普簽署後才會正式生效。參議院預計本周稍晚進行表決。不過，特朗普多次表示《國防授權法案》若沒有終止《通訊規範法》第230條，他將會否決此法案。該法是允許網路平台營運商可以審查用戶發文內容，並加註警語。

根據美國憲法，若總統行使否決權退回法案，參眾兩院重新表決，並均以三分之二絕對多數通過法案，就得以推翻總統否決權。

此外，美國國務卿蓬佩奧在採訪中稱美國對華政策是不可逆轉的，中國外交部趙立堅回應時重申，未來中美關係何去何從，有待於美方做出正確抉擇，取決於雙方為之共同努力。當務之急是雙方應一道努力，排除各種干擾阻力，實現中美關係平穩過渡。同時沿著符合兩國和兩國人民共同利益的方向，爭取是下一階段的中美關係重啟對話、重回正軌、重建互信。

責任編輯：蒯宇澄

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