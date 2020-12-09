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【中美角力】要保有美元資產？中國「一帶一路」海外放貸驟降

國情動向 17:47 2020/12/09

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中央社引外媒指，因應中美貿易戰以及中國重新檢視「一帶一路」計劃，中國兩大政策銀行近年大幅削減海外貸款額，希望在不確定的情況下，儘量將美元留在國內。

「一帶一路」貸款近年大幅削減

外媒引述波士頓大學數據指出，在2008年至2019年間，中國國家開發銀行和中國進出口銀行共放貸4,620億美元，而同期，世界銀行（World Bank）給中低收入國家的貸款為4,670億美元。

在2016年，中國國家開發銀行和中國進出口銀行的海外貸款達750億美元，而去年僅40億美元。

高峰期甚至可與世界銀行（World Bank ）並肩的中國貸款，近年卻大幅削減。報道認為，巨大轉變背後，是北京正重新檢視「一帶一路」計劃。

根據英國智庫海外發展研究所（Overseas Development Institute）研究報告，中國已注意到「一帶一路」的放貸模式不是長久之計。

報告指出，舊的借款模式把中國企業和地方精英的利益，擺在借款國政府的利益之前，借款國卻必須承擔不成比例的項目失敗風險，當這些國家承擔貸款與風險的能力下降時，放貸模式就難以持續。

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波士頓全球發展政策中心主任蓋拉格（Kevin Gallagher）表示，在貿易戰帶來的巨大不確定性之下，中國可能想把美元資產留在國內。

倫敦皇家國際事務研究所資深研究員于潔（Yu Jie）亦表示，中國國有企業和銀行正在把資源從海外移回國內，北京最近幾年的經濟政策已從出口增長導向，轉為國內投資與消費。此外，緊縮海外放貸的另一原因是，在經歷過疫情後，決策官員與民眾已理解到，中國必須投入更多資金在衛生服務上。

責任編輯：尹航

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中美貿易戰 世界銀行 北京 一帶一路 美元 進出口 國家開發銀行 銀行 貿易 經濟

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