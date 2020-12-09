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演員不背台詞、「白甜寵」嚴重 中國電視劇製作產業協會狠批

社會熱點 18:23 2020/12/09

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中國電視劇製作產業協會，周二（8日）針對電視劇、網絡劇發布意見，提到作品「白甜寵」現象嚴重，要「撥亂反正」；另有演員自帶編劇，隨意在現場改劇本，亦有人甚至不背台詞，強調必須堅決抵制這類行為。

有內地網民隨即聯想到「數字小姐」，近年先後有演員爆料，有女星拍戲時沒有讀出台詞，而是唸出「12345678」，全靠後期配音。

該協會發布「關於電視劇（網絡劇）製作『去浮華浮躁、重創作規律』的幾點意見」，提出電視劇創作過度依賴流量化、數據化和收視率，浮華浮躁現象愈演愈烈，作品文化含量明顯不足，「白甜寵」現象嚴重；有的作品脫離生活、實際；有的架空歷史、歪曲歷史；甚至有些明顯觸碰中華民族道德文化底線的作品，卻能大行其道。

「白甜寵」現象嚴重 要撥亂反正

意見認為，必須加重文化含量、提升藝術質量，「撥亂反正」：從中華五千年文明傳承中汲取積極營養，從中國共產黨領導中國人民實現民族復興的偉大實踐中汲取素材，創作出具有震撼人心、打動人心、溫暖人心的力量和能量的作品，為建設文化強國添磚加瓦。

意見又提到，現時電視劇創作「重演員、輕編劇、輕導演、輕製作」的現象依然十分嚴重：

有的演員自帶編劇，隨意在現場改動劇本；

有的演員自帶化妝師、服裝師，不按劇情需要設計自己的形象；

有的演員不尊重對手，不熟悉劇情，甚至不背台詞；

有的經紀公司不以引導藝人塑造生動豐滿的藝術形象為己任，而是過度關注藝人的自我形象和自我表演，甚至以拒演、怠工，消極等惡劣行為，脅迫製片人和導演就範，令電視劇正創作受到嚴重干擾。

意見指出，必須堅決抵制以上行為，大力提升經紀人和藝人的藝術修養，端正創作態度，尊重劇本、導演、所有創作人員及藝術規律，「要以忘我的精神狀態投入到創作當中，以塑造鮮活的藝術形象為榮，以精湛的藝術表演功力立身。」

此外，意見表示，電視劇絕不能被市場牽著走，「更不能讓那些被污染了的數據和流量，成為評價作品的主要指標，甚至是唯一標準，從而不斷發散劣幣驅逐良幣的效應」。協會建議，對拒不改進的個別人，可向行業協會組織、政府管理部門反映，發揮監督警示作用。

\內地研新規防電視劇「注水」 擬不得超40集

\內地限制電視劇演員片酬不得超過製作總成本40%

【抗日神劇】人民日報狠批後 《雷霆戰將》停播下架

責任編輯：林佩怡

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